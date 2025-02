オナカのチカラチャンネルにて公開！Smart Gut「最新の腸内細菌研究で判明 腸活の常識が変わる」解説動画

Smart Gutは、「腸活の常識が変わる」をテーマに、マイクロバイオーム研究の第一人者による解説動画を、同社YouTube「SMART GUTオナカのチカラ(腸活)チャンネル」にて配信します。

Smart Gut「最新の腸内細菌研究で判明 腸活の常識が変わる」解説動画

■動画概要

テーマ:「腸活の常識が変わる」

日本の成人の多くが腸活に関心を持っているにも関わらず、その殆どが「何が正しい方法なのか分からない」という悩みを抱えた「腸活迷子」の状態にあるとも言われています。

そこで、ヒトの21番染色体の全解読に貢献した日本を代表する生命情報科学者で、現在腸内フローラ(腸内細菌叢)の解明に挑んでいる東京大学名誉教授・服部正平博士に、ルミナコイドアンバサダーである内科・皮膚科医 友利新先生がインタビューを行いました。

今まで、腸内細菌には善玉・悪玉がいると言われてきました。

しかし、最新のマイクロバイオーム研究で善玉菌の代表であるビフィズス菌(ビフィドバクテリウム)には二面性があること等、最新の科学的情報が満載となっています。

この動画は、前編・後編の2本(各20分前後)です。

前編は本日2月18日(火)公開。

後編は1週間後に公開を予定しています。

■前編

善玉菌とされるビフィズス菌の意外な研究結果とは?

ビフィズス菌の二面性:炎症促進と抑制の可能性

炎症を促す菌と抑える菌の存在

■後編

炎症を促すプロバイオティクス、炎症を抑えるプレバイオティクス

プレバイオティクスである発酵性食物繊維(ルミナコイド)の効果

発酵食品と発酵性食物繊維の違い

合理的・科学的腸活

■服部正平博士(マイクロバイオーム研究・科学者)

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター(助教授)、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター(チームリーダー)、北里大学北里生命科学研究所(教授)、東京大学新領域創成科学研究科(教授、現名誉教授)、早稲田大学理工学術院(教授、現招聘研究員)、理化学研究所生命医科学研究センター(チームリーダー)などを経て、株式会社Smart Gut取締役CTOに就任。

国際ヒトマイクロバイオームコンソーシアム(IHMC)2022(第9回IHMC国際会議主催)(組織委員長)などを兼務。

研究分野はゲノム科学(ヒトゲノム、微生物ゲノム、ヒトマイクロバイオーム研究)。

2020年から5年間連続で“後続の研究に大きな影響を与える科学者”としてClarivate社の“Highly Cited Researchers”(高被引用論文著者)に選出された。

服部先生

■友利新先生(内科・皮膚科医)

日本内科学会会員、日本糖尿病学会会員、日本皮膚科学会会員、抗加齢学会会員。

沖縄県宮古島出身、東京女子医科大学卒業、同大学病院の内科勤務を経て皮膚科へ転科。

現在、内科と皮膚科のクリニックに勤務の傍ら、医師という立場から美容と健康を医療として追求し、美しく生きる為の啓蒙活動を雑誌・TVなどで展開。

友利新先生

■マイクロバイオーム研究

マイクロバイオーム研究とは、生物や環境に存在する微生物叢(細菌叢)のゲノム(遺伝子情報)解析などを通じて、特に微生物叢と疾患との関係や、宿主への生理作用などを解明しようという研究です。

2006年ワシントン大学のジェフリー・ゴードン博士らは、腸内微生物叢(腸内フローラ)が肥満の原因であることを発見しました。

この発見を機に、治療や予防をターゲットとしたマイクロバイオーム研究が世界各地で盛んに行われるようになりました。

腸内微生物叢は人間の免疫システムに密接に関わっており、微生物叢のバランスの乱れが、様々な疾患の要因であることも判明してきています。

ノーベル医学・生理学賞の受賞者で、分子生物学者のジョシュア・レダーバーグ博士は、「我々人間は、ヒトと常在菌が高度に絡み合った“超生命体”として考えるべき」と述べています。

私たち一人ひとりは、生物の共同体であり、共に協調して生きている生態系なのです。

■複合発酵性食物繊維(ルミナコイド)「ルルミルク」

ルルミルク

【製品概要】

ルルミルクは、常在菌との共生を考えて開発した、“超生命体”のための栄養補助食品です。

腸内での発酵スピードや特性が異なる多種類の発酵性食物繊維(ルミナコイド)をバランス良く配合し、毎日手軽に、飽きずに継続摂取できるよう工夫をしています。

(ルルミルク・バージョン3では10種類以上、バージョン4では20種類以上を複合)

1. こだわりの品質

人類が長年食べてきた食品を原材料に、食品添加物ゼロ、砂糖・人工甘味料不使用、グルテンフリー、デイリーフリー(乳成分不使用)、NON GMO(遺伝子組換え作物でない)と、こだわりのある方にも安心してお召し上がりいただけます。

2. 不足分が気軽に摂れる

大さじスプーン1杯(15g)で、複合ルミナコイドを8.12g補うことができます。

3. 飽きずに続けられる

高品質な原材料の素材が持つ風味やうま味で、お湯や水だけでも、飽きずに毎日飲み続けられます。

4. お好みの摂り方で

お好みで紅茶やヨーグルト、スムージー、味噌汁やスープに混ぜても、お菓子や料理にも活用でき、お子様からご年配の方まで幅広く摂取しやすいようにパウダー状にしています。

アレルギー物質:大豆

製造 :日本国内 健康食品GMP認証工場にて製造

