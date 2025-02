トランプ政権が連邦航空局(FAA)で航空管制インフラの維持・管理を担当する職員数百人の解雇を開始したと、CNNが報じています。Trump fires hundreds of air traffic support staff as SpaceX visits FAA command center | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/02/17/trump-fires-hundreds-of-air-traffic-support-staff-as-spacex-visits-faa-command-center/

A SpaceX team is being brought in to overhaul FAA’s air traffic control system | The Vergehttps://www.theverge.com/news/614078/faa-air-traffic-control-spacex-elon-musk-layoff-staff-shortage2025年1月、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港で旅客機とアメリカ軍のヘリコプターが衝突し、30人以上が死亡するという事故が発生しました。事故当時、ヘリコプターと旅客機を担当した航空管制官は、通常なら2人分の仕事を1人でこなしていたことが明らかになっています。事件の直後、イーロン・マスク氏は「トランプ大統領の支援を受け、政府効率化省(DOGE)は航空管制システムの安全性を迅速に向上させることを目指します。ほんの数日前、FAAの主要な航空機安全通知システムが数時間にわたって故障しました」と述べ、FAAの航空管制システムの見直しを約束していました。そして2025年2月17日、トランプ政権下で第20代運輸長官を務めるショーン・ダフィー氏が、「アメリカ市民には安全で最先端の航空旅行を受ける権利があります。そのため、トランプ大統領は世界がうらやむような新しい世界クラスの航空管制システムを導入するよう私に命じました。そのためにはアメリカで最も優秀な人々からのアドバイスが必要です。私は我が国に貢献する意思のあるアメリカのハイテク開発者や企業の皆様に協力を求めています。イーロン・マスクのSpaceXは、バージニア州の航空管制システムコマンドセンターを訪問し、現在のシステムを直接調査し、航空管制官が既存のツールについて気に入っている点と気に入っていない点を学び、新しく、より優れた現代的で安全なシステムを構築する方法を検討します。メディア(とヒラリー・クリントン)がイーロンのチームが特別アクセスを得ていると主張することはわかっているので、FAAがメディアと企業の両方に司令センターのツアーを定期的に提供していることを明確にしておきます。今週後半には、オクラホマ州のFAAアカデミーを訪れ、航空管制官の教官や学生と会い、彼らの教育についてさらに学び、どうすれば最高の人材だけが航空機を操縦できるかを確かめるつもりです。運輸省は、この驚くべき、画期的なミッションで私たちの国を支援したい、愛国心のある開発者や企業なら誰でも歓迎します。アメリカの旅行の黄金時代を先導することに尽力している企業からの連絡をお待ちしています」と述べ、FAAの航空管制システムの再構築に取り組んでいることを明かしました。CNNの報道によると、アメリカにおける航空輸送の安全維持を担当するFAAは、さっそく数百人の職員の解雇を開始したそうです。実際に解雇される労働者の数はまだ明らかになっていませんが、プロフェッショナル航空安全スペシャリスト(PASS)組合は、解雇されたのは試用期間中の労働者、つまり新入社員だと説明しています。なお、アメリカでは数十年にわたって航空管制官が不足しているそうですが、解雇されたのは航空管制官ではないとのこと。PASSのデビッド・スペロ代表によると、作業員らは2025年2月14日の深夜に解雇を知らせるメールを受け取ったそうです。スペロ代表は突然の解雇について、「理由もなく、業績や行動に基づいたものでもなかった」と指摘。また、解雇通知メールは政府のメールアドレスから送信されたものではなく、Microsoftのメールアドレスから送信されたものであったと語っています。AP通信の報道によると、解雇されたのはレーダー・着陸装置・航法支援装置のメンテナンスのために雇用されていたスタッフが含まれる模様。全米航空管制協会(NATCA)の広報担当副部長であるギャレン・マンロー氏は、テクノロジーメディアのTechCrunchに対して、解雇された従業員には航空機認証スペシャリスト、航空技術システムスペシャリスト、エンジニア、建築家、飛行手順チームのスタッフなどが含まれていると説明しています。なお、NATCAのニック・ダニエルズ会長は「今回の解雇が航空安全と国家空域システムにおよぼす影響を分析します。航空安全と公務に携わることを選んだ人たちにとって、キャリアが短く終わってしまったというのは非常に悲しいことです」という声明を出しています。