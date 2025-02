東京ディズニーシーにある7つのテーマポートのひとつ、20世紀初頭・アメリカの2つの港町をイメージした「アメリカンウォーターフロント」

そんな「アメリカンウォーターフロント」の、ニューヨークの港のドック(船着き場)にあるフードワゴン「バーナクル・ビルズ」では、アルコールや骨付きソーセージなどを販売しています。

今回は「バーナクル・ビルズ」のグランドメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーシー「バーナクル・ビルズ」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

© Disney

エリア:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント

サービスタイプ:ワゴンサービス

バーナクル・ビルズ! その昔、誇り高く勇敢な船乗りたちは、敬意を込めてこう呼ばれていました。

ニューヨークの港のドック(船着き場)にあるこのフードワゴンは、そんな船乗りたちが集まり、心を解きほぐす場所!

裏手に続く桟橋<ピア33>で、アルコールやソフトドリンクを片手にスナックを楽しむことができます。

今回は、そんな楽しみ方ができるフードワゴン「バーナクル・ビルズ」のグランドメニューを紹介していきます。

ホットバーボンカクテル(アップル&ストロベリー)

© Disney

価格:830円

提供期間:2024年12月26日〜2025年4月6日

※アルコールドリンクです

アップルとストロベリーがトッピングされたホットバーボンカクテル。

心もからだも温まる寒い季節にぴったりの味わいです☆

骨付きソーセージ

© Disney

価格:1本400円

※2025年4月7日から2025年6月30日まで販売休止となります

骨を持ってワイルドにかぶりつけるソーセージ。

© Disney

スパイスの効いたソーセージで、ホットバーボンカクテルやビールなどのお酒とも相性バッチリ◎

そして噛むと中から肉汁がたっぷりと出てきます。

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ビール

価格:800円

ビールは「ハートランドビール」が提供されます。

船乗りたちの安らぎの場所でひと休み☆

東京ディズニーシー「バーナクル・ビルズ」グランドメニューの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビールと骨付きソーセージで乾杯!東京ディズニーシー「バーナクル・ビルズ」グランドメニューまとめ appeared first on Dtimes.