揚げたてかまぼこが楽しめる！丸八蒲鉾「蒲鉾屋の立ち飲み」

丸八蒲鉾「蒲鉾屋の立ち飲み」

丸八蒲鉾は、揚げたてかまぼこが楽しめる立ち飲み営業を、2025年3月よりメニューもリニューアルし、Reスタートします。

揚げたてのかまぼこやお酒を楽しむことができる、まるで幻のような特別なひとときを再びお届けします。

この営業では、普段提供できない特別なメニューを楽しめます。

注文を受けてから一つ一つ心を込めて揚げることにより、ここでしか味わうことのできない新鮮でおいしいかまぼこを堪能できます。

次回の営業日は、公式Instagram(@kobemaruhachikamaboko)で告知。

<メニュー例>

立ち飲みセット 1,155円(税込)

揚げたてかまぼこ各種 176円(税込)〜

お酒類 各種 418円(税込)〜

■店舗概要

店舗名 : 丸八蒲鉾 本店

開店日 : 3月中旬から不定期開催(公式Instagramで告知)

所在地 : 〒651-0079 神戸市中央区東雲通5丁目2-8

アクセス: 阪急神戸線「春日野道」駅 西改札口から徒歩3分

営業時間: 通常営業 9時30分〜17時まで

立ち飲み営業 18時〜21時まで(20時30分ラストオーダー)

定休日 : 通常営業:日・祝日

席数 : カウンター6席 テーブル2台(3名〜4名)

