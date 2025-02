ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年2月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2025年2月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年2月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが登場!

旅行に便利なトラベルポーチやダイカットポーチ、イーブイとその進化形たちがデザインされたトートバッグがラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカトラベルポーチ SweetRetro

投入時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約18×6×15cm

種類:全2種(イエロー、ピンク)

やわらかいタッチでデザインされたポケモンたちがプリントされた、トラベルポーチ。

ワンポイントで刺繍も入っています。

そのままハンガーラックにかけて使用できる、旅行にも便利なフック付きです。

ポケットモンスター ダイカットポーチ

投入時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約13×3×13cm

種類:全3種(ピカチュウ・ニャオハ・サケブシッポ)

小物収納にぴったりなサイズ感に仕上げられた、ダイカット形状のカラフルなポーチ。

ピカチュウ・ニャオハ・サケブシッポの3種がラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカトートバッグ 〜EIEVUI and Starlight Night〜

投入時期:2025年2月27日より順次

サイズ:全長約34×3×34cm

種類:全2種(ブルー、パープル)

イーブイたちと星が輝く夜をモチーフにしたデザインのトートバッグ。

中身の飛び出しを防ぐ、便利なスナップ付きです。

裏表でイーブイたちの異なるデザインが楽しめます。

コンパクトに収納できるトラベルポーチやダイカットポーチなど、ポケモンたちの日用雑貨がセガプライズに登場。

2025年2月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

