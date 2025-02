白井 悠介、立花 理香のボイスで撮影！扶桑プレシジョン「カメラマンと恋する証明写真」

扶桑プレシジョンは、昨年声優コラボ企画として好評いただいた“証明写真機ID VOX ボイスで楽しく印象アップ大作戦!”の新企画「カメラマンと恋する証明写真」を2025年3月1日(土)から開始します。

扶桑プレシジョンは、昨年声優コラボ企画として好評いただいた“証明写真機ID VOX ボイスで楽しく印象アップ大作戦!”の新企画「カメラマンと恋する証明写真」を2025年3月1日(土)から開始。

■「カメラマンと恋する証明写真」概要

「証明写真機ID VOX」の撮影案内音声ガイドに、声優の白井 悠介と立花 理香が演じる6人のカメラマンボイスが加わります。

恋に落ちるようなドキドキするカメラマン達のセリフで、証明写真を撮りにきたあなたの自然な笑顔を引き出します。

期間 : 2025年3月1日(土)〜2026年2月28日(土)

時期によって、選択できるカメラマンボイスが変わります。

詳しいスケジュールは公式Xを確認してください。

利用料金(税込) : 通常の証明写真料金+声優モード(カメラマンボイス)200円

実施端末・設置場所: https://www.id-vox.jp/list/

※内容、期間は予告なく変更・終了する場合があります。

※端末の更新のため開始が遅れる場合があります。

※実施端末は、点検やその他事情により一時的にサービスを中止している場合があります。

【カメラマンキャラクター紹介】

白井 悠介さんと立花 理香さんが演じる、個性豊かな6人のカメラマンキャラクターを紹介します。

【画面イメージ】

時期によって、選択できるカメラマンが変わります。

その時々で楽しめます。

■証明写真機ID VOX「ボイスで楽しく印象アップ大作戦!」とは

「表情がうまく作れず、ぎこちない顔で写ってしまう」、「堅苦しい顔になって、いつもの自分と違う」…証明写真を撮るときに、こんな悩みをお持ちの方が多いと思います。

「ボイスで楽しく印象アップ大作戦!」は、そんな悩みを解決します。

人気声優さんによるカメラマンボイスで撮影時間を楽しく盛り上げ、あなたの自然な笑顔を引き出します。

撮影終了後の印刷待ち時間にもメッセージが用意されているので、最後まで楽しめます。

■白井 悠介プロフィール

・主な出演作

『佐々木と宮野』佐々木 秀鳴役、

『戦闘員、派遣します!』戦闘員六号役、

『美男高校地球防衛部』鳴子 硫黄役

『アイドリッシュセブン』二階堂 大和役、

『ヒプノシスマイク』飴村 乱数役、

『アイドルマスター SideM』若里 春名役、

『誰ソ彼ホテル』大外 聖生役、など。

■立花 理香プロフィール

・主な出演作

『アイドルマスターシンデレラガールズ』小早川 紗枝役、

『プリンセスコネクト!Re:Dive』キャル役、

『ソラとウミのアイダ』村上 波乃役、

『女子かう生』富戸 もも子役、

『俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件』有栖川 麗子役、

劇場版『巨蟲列島』成瀬 千歳役、

『けものフレンズ』リカオン役、など。

■証明写真機ID VOX概要

<証明写真の印象は光で変わる!>

高精細な一眼レフカメラ搭載&スタジオ撮影に近いライティング

<こだわりたい方へ、撮り直し回数は無制限>

撮り直し回数の制限がないため、何回でも納得いくまで撮影がやり直せる

<うまく撮れた写真だから繰り返し使いたい!>

アップロードすることで、いつでも「再プリント」、「スマホへのデータ保存」が可能※

※登録可能な期間は撮影から6ヶ月です。

