「CP＋2025」に出店！Summit Creative

Summit Creative

ワイドトレードは、カメラバッグブランド「Summit Creative(サミットクリエイティブ)」の販売を国内正規代理店として2025年2月14日より開始。

バックパックやショルダーバッグを中心としたラインナップに加え、アクセサリーも充実。

直販の楽天市場「機材専門店ワイドトレード」、大型通販サイトや一般的な家電量販店での購入が可能となっています。

また2月27日〜3月2日にパシフィコ横浜で開催されるカメラと写真映像の国内大型イベント「CP+2025」にも出店が決定しています。

■バックパックTENZINGシリーズ

<18L/25L/45L ジップトップバックパック>

カラーバリエーションは、ブラック、オレンジ、ブルーの3色

ジップブラック

ジップオレンジ

ジップブルー

<30L/50L ロールトップバックパック>

カラーバリエーションは、ブラック、オレンジ、グリーン、シャンパーニュの4色

ロールブラック

ロールオレンジ

ロールグリーン

ロールシャンパーニュ

<3L/7L/10L ショルダーバッグ>

カラーはブラックを用意

ショルダー

また、2025年2月27日〜2025年3月2日の間パシフィコ横浜で開催されている、国内大型イベントのCP+2025にも出店が決定。

ブース番号は「08」となっており、会場では簡単なアンケートに回答するとプレゼントがもらえます。

ブース図面

各日程でプロの写真家によるトークショーも予定しており、プロの写真家目線での製品レビュー等を聴く事の出来る機会となっています。

写真家トークショー

■Summit Creative/Leofotoショールームの案内>

Summit Creative/Leofotoショールーム

営業時間 : 10:00 - 18:00(火・水定休)

所在地 : 〒332-0021 埼玉県川口市西川口3-33-29 NWビル2F

電話/FAX: 048-446-7669/048-446-7689

