ハーゲンダッツから、大人向けの本格的なティラミスの味わいとサクサク食感を一緒に楽しめる、贅沢なアイスクリームが期間限定で新発売。

洋酒の香りが広がるティラミスの味わいと上品な食感を楽しめるバー「芳醇ティラミスクランチ」が登場します☆

ハーゲンダッツ バー「芳醇ティラミスクランチ」

発売日:2025年2月18日(火)

価格:351円(税込)

内容量:80ml

販売店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

ハーゲンダッツのバーシリーズから「芳醇ティラミスクランチ」が、期間限定で登場。

マスカルポーネアイスクリームの中に、ほろ苦いエスプレッソソースを加え、フィアンティーヌを散りばめたビターチョコレートがコーティングされています!

定番スイーツとして親しまれているティラミスを、食感の楽しさが人気のバーへとハーゲンダッツ流にアレンジ。

コク深く濃厚なマスカルポーネと、苦味のあるエスプレッソを組み合わせた本格的なティラミスの味わいに、豊かな食感が加わった贅沢なアイスクリームバーです。

芳醇な洋酒の香りが広がるティラミスの味わいと、フィアンティーヌの上品な食感を味わうことができ、バーならではの贅沢感を堪能できます☆

【こだわりポイント1】芳醇でクリーミーな味わいのマスカルポーネアイスクリーム

こだわりのミルクに、コク深い北海道産マスカルポーネを合わせた「芳醇ティラミスクランチ」には、華やかな香りが特長のイタリア・シチリア島の伝統的なワイン「マルサラ酒」を隠し味に使用。

口に入れた瞬間、マスカルポーネのコクとマルサラ酒の甘く豊かな香りが広がります!

【こだわりポイント2】苦味を効かせたエスプレッソソース

エスプレッソソースには、深煎りコーヒー豆を使用。

しっかりとした苦味と程よい酸味を感じるソースが、大人向けの味わいを演出します☆

【こだわりポイント3】軽快な食感のフィアンティーヌとビターチョコレートコーティング

サクサク食感のフィアンティーヌを、カカオの風味が豊かで甘さ控えめなチョコレートコーティングに散りばめたのもポイント。

なめらかなアイスクリームとのハーモニーが楽しめます!

芳醇な洋酒の香りが広がるティラミスの味わいと、フィアンティーヌの上品な食感を楽しめるアイスクリームバー。

ハーゲンダッツ バー「芳醇ティラミスクランチ」は、2025年2月18日より発売です☆

