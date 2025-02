「くまのプーさん」と「白雪姫」デザインの「マンダム ハッピーデオ ボディシート 限定品」が、数量限定で登場。

「うるサラ キンモクセイ」と「極冷 スノーアップル」の香りで、使うときや持ち歩くときにもハッピーな気分にしてくれます☆

マンダム ハッピーデオ ボディシート ディズニー「くまのプーさん/白雪姫」

価格:オープン価格

発売日:2025年2月10日(月)

内容:36枚入

発売場所:全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他

マンダムの使うときや持ち歩くときにもハッピーな気分になれるエチケットシリーズ「マンダム ハッピーデオ ボディシート」に、ディズニー限定デザインが登場。

ディズニー限定デザイン&香りの「うるサラ キンモクセイ」と「極冷 スノーアップル」を数量限定で発売されています!

「マンダム ハッピーデオ ボディシート」は、2種の洗浄成分※1と乳酸(角質柔軟成分)配合したボディシートです。

優しくふき取るだけで汚れをしっかりオフして、清潔感のあるクリアな素肌に。

心地よいすべすべ肌に導く「うるサラ」と、普段の肌温度から−3℃※2のキーンと冷たいクール肌に導く「極冷」の2タイプが用意されています。

マンダム ハッピーデオ ボディシート うるサラ キンモクセイ『くまのプーさん』

寝転がる「くまのプーさん」と「ピグレット」のパッケージがかわいい「マンダム ハッピーデオ ボディシート うるサラ キンモクセイ 」

キンモクセイを一緒に眺めているデザインで、軽やかで甘く、華やかな香りです。

ボタニカルマイクロパウダー※3配合で、なめらかなすべすべ肌に導いてくれます!

マンダム ハッピーデオ ボディシート 極冷 スノーアップル『白雪姫』

「マンダム ハッピーデオ ボディシート 極冷 スノーアップル」のパッケージは、ディズニープリンセス「白雪姫」と、爽やかな雪の世界で涼しさを表現。

ひんやりと華やかな、スノーアップルの香りがポイントです。

普段の肌温度から−3℃※2の、キーンと冷たいクール肌に導いてくれます☆

ハッピーな気分で使える「マンダム ハッピーデオ ボディシート」に、ディズニーの限定デザイン&香りが登場。

マンダムのハッピーデオ ボディシート ディズニー「くまのプーさん/白雪姫」は、2025年2月10日より数量限定で発売です!

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post キンモクセイとスノーアップルの香り!マンダム ハッピーデオ ボディシート ディズニー「くまのプーさん/白雪姫」 appeared first on Dtimes.