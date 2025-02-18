É×¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÇ§¤á¤ë¤«¡Ä½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ç³Ö¤¿¤ê
¡¡½°»²Î¾±¡¤ÎÀµÉûµÄÄ¹¤È³ÆÅÞ¡¦²ñÇÉ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é¤Ï£±£·Æü¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ò½°±¡µÄÄ¹¸øÅ¡¤Ç³«¤¡¢½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÊ¬¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³Æ¤µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÅÞ¡¦²ñÇÉ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Æ¤Ë¤ª¤ª¤à¤Í»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Î¸¢Íø¤òÊÝ»ý¤·Â³¤±¤ë´ÑÅÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬ÉÕÍ¿¤Ç·ëº§¸å¤Î¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¤Ê¤É¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¡¢·ëº§¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÁË³²Í×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂêÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¼«Ì±¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢É×¤È»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¿ÈÊ¬ÉÕÍ¿¤Ï¡¢ÊìÊý¤Î¤ß¤¬Å·¹Ä¤Î·ì¤ò°ú¤¯¡Ö½÷·ÏÅ·¹Ä¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î¿µ½ÅÏÀ¤âº¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÇ§¤á¤ë°Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¡£ÇÏÊ¥À¡É×¡¦¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ï¡¢É×¤¬°ìÈÌ¹ñÌ±¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈïÁªµó¸¢¤Î¹Ô»È¤Ê¤É¤ÇÀ¯¼£Åª¤Ê¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½÷À¹ÄÂ²¤ÎÎ©¾ì¤Ø¤Î¡Ö»Ù¾ã¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤â£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤¬°ìÂÎ¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¿ÈÊ¬¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©Ì±¤Ï¡¢É×ÉØÆ±Åù¤Î¸¢Íø¤Ê¤É¤òÄê¤á¤¿·ûË¡£²£´¾ò¤Ê¤É¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Æâ³ÕË¡À©¶É¤Ê¤É¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ç¡Ö·ûË¡¾å¤ÎÌäÂê¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÊÌò¿¦Ää»ßÃæ¡Ë¤¬¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬ÉÕÍ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ìÂå¸Â¤ê¤Î½à¹ÄÂ²¤Î°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¡¢µìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤¬ÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¹ÄÂ²¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡£