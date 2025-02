MAZZEL新曲「J.O.K.E.R.」配信リリース＆MV公開！SKY-HIからのステートメントも公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「マジでこのグループやばいくらい面白いです、楽しみにしていてください」(SKY-HI)

MAZZELが、新曲「J.O.K.E.R.」を2月17日に配信リリース。MVも公開した。

同曲は、国内外問わず様々なアーティストの楽曲を手掛けるシドニーを拠点にグローバルに活躍している豪日音楽プロデューサー・Taka Perryと共にSKY-HIとLOAR(INIMI)が制作。

超スキルフルなダンスに、勝負と駆け引きを楽しむ挑発的な歌詞。メンバーの切り札と言えるスキルが散りばめられた楽曲は、初手から切り札を切るギャンブラーのような予想外の一手で想像もつかないこの先の展開に期待感を与える1曲となる。

なお、今作の振り付けは、日本を代表するダンスチーム・Rht.のリーダーであり、今最も注目されているKAITAが手掛けている。

今作は『東急不動産ホールディングス Breaking World Match 2025』大会公式テーマソングとなっており、2月22日にJ:COM北九州芸術劇場にて開催される同大会のスペシャルサポーターにMAZZELが就任。大会当日、最新曲「J.O.K.E.R.」を披露する予定で、大会の模様はTBS系列28局ネットで放送予定。

また、MAZZELは1st EP『Royal Straight Flush』を4月16日にリリースする。本作は新曲「J.O.K.E.R.」を含む新曲5曲入りのEP盤。ユニット曲も収録予定となっている。LIVE盤に収録される特典映像には『MAZZEL 1st One Man Tour “Join us in the PARADE”』追加公演が収録され、MV盤には最新曲「J.O.K.E.R.」や「MAZQUERADE」のMVやBTSが収録される。

そして、1st EP『Royal Straight Flush』発売記念として、全国ツアー『MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”』が全国10都市17公演で開催される。

リリース情報

2025.02.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「J.O.K.E.R.」

2025.04.16 ON SALE

EP『Royal Straight Flush』

『東急不動産ホールディングス Breaking World Match 2025』イベントサイト

https://rkb.jp/breaking

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/