¹Ò¶õµ¡¤¬ÃåÎ¦¼ºÇÔ¤·¤Æ²£Å¾¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â18¿Í¤±¤¬¡¡¥«¥Ê¥À¤ÎÀãÀÑ¤â¤ë¶õ¹Á
¥«¥Ê¥ÀÅìÉô¥È¥í¥ó¥È¤Î¶õ¹Á¤Ç¹Ò¶õµ¡¤¬ÃåÎ¦Ãæ¤Ë²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â18¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Î¼ÖÎ¾¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ô¥¢¥½¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç17Æü¡¢ÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õµ¡¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â18¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õµ¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÃæÀ¾Éô¤Î¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤«¤é¥È¥í¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾è°÷¾èµÒ80¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÀÑÀã¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊØ¤Ë·ç¹Ò¤äÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö¶É¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£