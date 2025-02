遊びながら学びを深める！LE TOY VAN

イギリス発の木製玩具ブランド「LE TOY VAN」より、新たに3商品を2025年2月10日より販売中です。

LE TOY VAN

これらの製品は、子どもたちの創造力を育み、安全性に配慮した自然素材で作られています。

新商品は遊びながら学びを深めることができるユニークなアイテムです。

■商品詳細

1. 「アニマルスタッカー ダイナソー」

価格 : 2,420円(税込)

発売日 : 2025年2月10日

対象年齢: 1.5歳以上

特長 : 恐竜をテーマにした木製ブロック。

子どもたちの手先を使った遊びが、認知能力の発達を促します。

FSC認証の木材と環境に配慮した水性塗料を使用。

2. 「ドクターキット」

価格 : 6,600円(税込)

発売日 : 2025年2月10日

対象年齢: 3歳以上

特長 : お医者さんごっこが楽しめる木製のドクターキット。

おもちゃの医療用具9点がセットになり、子どもたちの創造力を育みます。

ヴィンテージスタイルのバッグ付属。

3. 「バーバーキット」

価格 : 5,500円(税込)

発売日 : 2025年2月10日

対象年齢: 3歳以上

特長 : 木製の床屋さんセット。

くし、ドライヤー、はさみなどのアクセサリーが含まれ、子どもたちが理容師になりきって遊べます。

ヴィンテージスタイルの収納袋付属。

■ブランド紹介

LE TOY VAN(ル・トイ・ヴァン)は、1995年にイギリスで設立された木製玩具ブランドです。

自然素材を使用し、環境に配慮した子どもの成長をサポートする教育的な遊びを提供しています。

