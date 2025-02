職人が直接対応！するみやこリフォーム「屋根のみやこ」

するみやこリフォームは、2025年2月より「屋根のみやこ」という新ブランドをスタートしました。

同社は、これまで水回りなど内装リフォームを中心に展開してきました。

一方で、屋根や外壁など外装リフォームの取り扱いはあるものの、全体の売上構成比に占める割合はそれほど高くありませんでした。

屋根・外壁などの外装リフォームでは、以下のようなお悩みを持つ方が多くいるかと思います。

・ぼったくられるのはやだな?適正価格が分からない…

・信頼できる業者なのかな?手抜き工事はされないよね?

このように、外装リフォームでは悪質な訪問販売業者も多く、価格の透明性や、業者への信頼感に課題が多くあります。

一方で、大手や知名度のあるリフォーム会社に頼むと、下請けの協力会社で施工を行うため、中間マージンが乗り、費用面で高くなりがちになってしまいます。

このような課題に対し、「屋根のみやこ」では、みやこリフォームでこれまでに長く施工し、信頼できる職人が営業から現場管理・施工まで一貫して行うことで、屋根職人に直接発注するのと同じレベルで費用を抑えることを実現しました。

また、みやこリフォームではこれまでYouTubeなどを活用し、情報公開をしています。

「屋根のみやこ」でも同様に、実際に担当する職人が顔出しし、屋根工事のポイントなどを解説したり、実際の施工風景を公開していくことで、透明性の確保、信頼感の醸成に努めるとの事です。

