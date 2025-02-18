¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯±üÅÄ½¤Æó¤¬¸ì¤ë¡ØM-1¡Ù¤ÈÌ¡ºÍÏÀ¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ï¿À¤Î»Ò¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¼ã¤¤º¢¤ËÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¿¤éÅ®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÊýÂÎ¤Î¿åÁå¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄºÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ½¤Æó¤µ¤ó
2024Ç¯¤Î¡ØTHE SECOND¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î±üÅÄ½¤Æó¤µ¤ó¡£"»Í½½Ï©ÆÈ¿È¾åµþÌ¡ºÍ»Õ"¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤òÄÖ¤Ã¤¿½é¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡Ø²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ù¤ÏÃÙºé¤¤æ¤¨¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿°ìºý¤À¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡Ø²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ù
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¿·´©¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡ÆÃ¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡¡Ø¾Ð¤¤¤Î¶â¥á¥À¥ë¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤Æ¡¢¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ØÀ¾½Ð¿È¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤òÂçÀ¼¤Ç¸À¤ï¤Ø¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡ËÆóÏº¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë¥Ü¥±¤Î¾¾ÅÄ¡ÊÂçÊå¡Ë¤µ¤ó¤ÏÀ¼¥Ç¥«¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
2004Ç¯¤Î¡ØM-1¡Ù·è¾¡¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤â¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£ÅÐ¾ìÁ°¤ÎVTR¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡Ö"¥Ó¡¼¥È"¤Î°äÅÁ»Ò¡×¡£Åö»þ¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¡×½êÂ°¤Ç¡¢¡Ê¥Ó¡¼¥È¡Ë¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò·Ñ¤°¥³¥ó¥Ó¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤Î¤µ¤ìÊý¤Ë¤Þ¤º¤·¤Ó¤ì¤Æ¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¥Þ¥é¥Ü¡¼¥¹¥È¡¼¥ë¤ËÇò¤ÈÀÖ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤Ç¸½¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÆüËÜÅá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ò¤È¤¯¤À¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÌ¡ºÍ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î"²¥¤ê¹þ¤ß´¶"¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÇ¯¤ÏÆóÏº¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ¡Ê±Ñ»Ì¡Ë¤µ¤ó¡¢½àÍ¥¾¡¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤¡ÊÎ¼ÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿Âç²ñ¡£ËÍ¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±üÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÂè1´ü¡¢2015Ç¯¤«¤é¤ÎÂè2´ü¤È¡¢Î¾Êý¤Î¡ØM-1¡Ù¤Ë½Ð¾ì¡£°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±üÅÄ¡¡¤¿¤Ö¤óÂè1´ü¤Ï¡¢·Ý¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯µÈËÜ¶½¶È¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤â»¦È²¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¡ØM-1¡Ù½à·è¾¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬¸ýÍø¤¤¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¤¿¤À¡¢2010Ç¯¤Ë¡ØM-1¡Ù¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤Ç¡ØTHE MANZAI¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¼ã¼ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡¢¥ß¥¡¢8.6ÉÃ¥Ð¥º¡¼¥«¡¼¤È¤«¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
¤¢¤È¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¤«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¸½¤ì¤Æ¡¢¼Ò°÷¤µ¤ó¤â¡Ö¡ØM-1¡Ù¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Çä¤ì¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤ë¤«¤é³§¤òÂç»ö¤Ë¤»¤Ê¡×¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÅçÅÄ¡Ë¿Â½õ»Õ¾¢¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤Ë¾¾ËÜ¡Ê¿Í»Ö¡Ë¤µ¤ó¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Ï¤º¤ÎÇ§ÄêÌ¡ºÍ»Õ50ÁÈ¤Ï²Æº¢¤«¤éÂç²ñ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç2015Ç¯¤Ë¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤¬¡ØM-1¡Ù²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡ØM-1¡Ù¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È³§¤¬³Î¿®¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¡ØM-1¡Ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡©
±üÅÄ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î4Ê¬¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿»þ´ü¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢¡ØM-1¡Ù¤¬Éü³è¤·¤¿¤È¤¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¤â»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò·Ð¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ì¡ºÍ¤Ã¤ÆÎ¦¾å¶¥µ»¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡¢3Ê¬¤Î¥Í¥¿¤Ï100£íÁö¡¢£´Ê¬¤Ï200£íÁö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ÀÁÇ¤Ç¤¤¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢£µÊ¬°Ê¾å¡¢800£íÁö¤È¤«¤ÎÃæµ÷Î¥Áö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀäÂÐ¤ËÂ©·Ñ¤®¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Áö¤êÊý¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ËÍ¤é¤Ï¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¿2014Ç¯¤Þ¤ÇËèÆü4Ê¬¥Í¥¿¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ë´óÀÊ¤Ç£µÊ¬¤ä10Ê¬¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÃæµ÷Î¥Áö¤ÎÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÃ»µ÷Î¥¤ÈÃæµ÷Î¥¤Î¤É¤Ã¤Á¤âÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë2017Ç¯º¢¤Ë£´Ê¬¥Í¥¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´óÀÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂç½°¥¦¥±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê£µÊ¬¤ä10Ê¬ÍÑ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï»×¤¤¤Ä¤¯¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤Î¥Í¥¿¤¬Á´Á³ºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Î2020Ç¯¤â¡ØM-1¡Ù·è¾¡¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤º¡¢2023Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ç6Ê¬¥Í¥¿¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Âè1²óÂç²ñ¤Ç¡¢ÂæËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î¿Í´ÖÌ£¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤µ¤ó¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡£
Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤âÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ë"²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¶õÇò"¤ò¤¢¤¨¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²²óÌÜ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê±üÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯¡ØM-1¡ÙÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
±üÅÄ¡¡¿À¤Î»Ò¤Ç¤·¤ç¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£2023Ç¯¤Î¡ØM-1¡Ù¤Ï¥Í¥¿4ËÜÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Ï2ËÜ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î1ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¡¢ËÍ¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·2ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ÎÁÈ¤Î¸å¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¯´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê郄ÈæÎÉ¡Ë¤¯¤ë¤Þ¤Î°Û¾ï¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¡Ê¾¾°æ¡Ë¥±¥à¥ê¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¡Ö³Ø¹»¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ã¤Æ±Ä¶È¤È¤«´óÀÊ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¦¥±¤ë¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤Æ¡ØM-1¡Ù¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ê»ý¤Á¤Î¥Í¥¿¤Ï2ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¾å¤Ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë´¶¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Í¥¿¤È½Ð½ç¡¢¤³¤Î·ã¥¢¥Ä¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ï¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¼«¿È¤Ï¤¢¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¼ã¼ê»þÂå¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿40Âå¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ëÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÅ®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£Âçºå¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·Á¤Ç¡¢¤¿¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åìµþ¤Ã¤ÆÎ©ÊýÂÎ¤Î¿åÁå¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄºÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£
¤¢¤È¡¢¼ã¤¤¤È¤È¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢ÃæÇ¯¤Ê¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¾Ð´é¤Ç¤ä¤ì¤Þ¤¹¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¾å¤¬¸«¤¨¤Æ¤ëÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²£¤ÎÉý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£
º£²ó¤ÎËÜ¤Ë¤â¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤ÎÃæÇ¯¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Î±þ±ç²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£±üÅÄ½¤Æó¡Ê¤ª¤¯¤À¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë¡¡
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¡¢¤è¤¸¤ç¤¦¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³ØÅ·Â¨¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ê¤¬¤é½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£13Ç¯¤ÎNHK¿·¿Í±é·ÝÂç¾Þ±é·ÝÉôÌçÂç¾Þ¡¢14Ç¯¤ÎÂè49²ó¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¡¢15Ç¯¤ÎÂè4²óytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾ÞÍ¥¾¡¡¢Âè50²ó¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¾©Îå¾Þ¤Ê¤É¡¢¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£21Ç¯¡¢¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ò¡Ö¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡×¤Ë²þÌ¾¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢»¨³Ø¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É
¢£¡Ø²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ù¡¡¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¤è¤¸¤ç¤¦¤È¡Ö³ØÅ·Â¨¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ê¤¬¤é¡Ø£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±üÅÄ¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ÏËë¤ò³«¤±¤ë¡£Æ´¤ì¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡Ø£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÃÀÞ¡¢41ºÐ¤Ç¤Î¾åµþ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ç¼õ¤±¤¿¾×·â¤Î¤Û¤«¡¢²ÈÂ²¤ä·ëº§´Ñ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£ü¥»Í½½Ï©ÆÈ¿È¾åµþÌ¡ºÍ»Õü¥¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤Ï
¡Ø²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡Ù¡¡¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚ °°¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂç´î