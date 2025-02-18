■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(5038) ｅＷｅＬＬ　　 東証グロース
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース
(2721) ＪＨＤ　　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5889) ＪＥＨ　　　　 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ　　 東証プライム
(9616) 共立メンテ　　 東証プライム
(8107) キムラタン　　 東証スタンダード
(4812) 電通総研　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS