＜個人投資家の予想＞ 02月18日 09時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4588) オンコリス 東証グロース
(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5889) ＪＥＨ 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(9616) 共立メンテ 東証プライム
(8107) キムラタン 東証スタンダード
(4812) 電通総研 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4588) オンコリス 東証グロース
(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5889) ＪＥＨ 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(9616) 共立メンテ 東証プライム
(8107) キムラタン 東証スタンダード
(4812) 電通総研 東証プライム
出所：MINKABU PRESS