¡ÚNBAÅìÃÏ¶è¡Ûµå±ã¤ò½ª¤¨¤·Îõ¤ÊPOÁè¤¤¤Ø¡¡²÷¿Ê·â¥¥ã¥Ö¥¹¤¬ÆÈÁöÂÖÀª¡¡ÊÑ³×À®¸ù¤Î¥Ô¥¹¥È¥ó¥º6µ¨¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¦¡¦¡¦
ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅìÃÏ¶è¤Î½ç°Ì¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê30»î¹ç¤òÀÚ¤ê¡¢¼ó°Ì¤Ïº£µ¨²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¼¥º¤¬ÆÈÁö¡£¤½¤ì¤òºòÇ¯ÅÙ²¦¼Ô¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È3°Ì¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÉ¤¦¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥Ë¡¼¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó»á¤ò¿·HC¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¼¥º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢100²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤«¤ò»ØÉ¸¤¹¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òºòµ¨16°Ì¤«¤éº£µ¨1°Ì¤Ø¤È¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£ºòµ¨¤¢¤²¤¿48¾¡¤Þ¤Ç´û¤Ë¤¢¤È4¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3°Ì°Ê¹ß¡¢ºòµ¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤¬½çÅö¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÃæ¡¢²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤â¤¦1¥Á¡¼¥à¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¤ËÂçÉý¤Ê²þ³×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ÏJ.B.¥Ó¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿·HC¤Î¤â¤È¡¢¼ã¼ê¤È¿·µ¬²ÃÆþ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ÎÍ»¹ç¤ËÀ®¸ù¡£21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Î¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥àÁª¼ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤·¤¿32ºÐ¤Î¥È¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹Áª¼ê¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È¤·¤ÆÌöÆ°¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¼«Æ°¿Ê½Ð·÷Æâ6°Ì¤ÈÈôÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«»Ï»þ¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬11°Ì¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦76ers¡£º£µ¨¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤«¤é¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥Ó¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬É¨¤Î¸Î¾ã¤È½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÙ¡¹¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¡£8Ç¯Ï¢Â³¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ØÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£