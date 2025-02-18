¡ÚGU¤Î¥Ð¥º¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ーーー¥Ã¡ª Â¨´°Çä¤ÎÍ½´¶♡¡ÖÂç¿Íµ¤¥µ¥í¥Ú¡×
°ÊÁ°¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¡ÖÂç¿Íµ¤¥µ¥í¥Ú¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª ¤µ¤Ã¤½¤¯Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Äø¤è¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ê¤éÁ´3¿§¡¢¥µ¥¤¥º¤âËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë1Ãå¤òÁª¤Ù¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡£²÷Å¬¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤âÎ¾Î©¤·¤¿¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢Â¨´°Çä¤ÎÍ½´¶Âç¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2WAY¤ÇÃå¤é¤ì¡¢Ãå¾æ¤ÎÄ´À°¤â¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¥µ¥í¥Ú
¡ÚGU¡Û¡Ö¥«¥Ã¥È¥½ー¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÉÛÖç¥é¥¤¥¯¤Ê¥¸¥ãー¥¸ÁÇºà¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÃå¤ë¤Û¤«¤Ë¡¢¿þ¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥¸¥ç¥¬ー¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë2WAY»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¸ªÉ³¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ÇÃå¾æ¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Ãå¿´ÃÏ³Ú¤Á¤ó¡ª ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖDAY¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎHiroko¤µ¤ó¤¬¡ÖÆþ²Ù¤¹¤ëÅÙ¤Ë¿Íµ¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ìー¡¢¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊÁ´3¿§Å¸³«¡£Hiroko¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¤ªÀöÂõ¤Ç¤Î¥·¥ïÅù¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ñー¥«¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Û¤É¤è¤¯¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Êº£¤Ã¤Ý¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Çò¥·¥ã¥Ä¤ä¹õ¾®Êª¤Ç¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ÖËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¸¥ãー¥¸ÁÇºà¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡ª¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎKumiko¤µ¤ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤¹¤®¤º¤Û¤É¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢V¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÎÅª¤µ·°¤ëÂç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£Ã¸¿§¤ÇÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹õ¾®Êª¤Ç¥¥ê¥ê¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¡£
½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥Üー¥Àー¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤ÎÁÖ¤ä¤«¥³ー¥Ç
Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¥Üー¥Àー¥È¥Ã¥×¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤â¼ê¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥°¥ìー¤ËÇò¥Ùー¥¹¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Üー¥Àー¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½Õ¥àー¥É¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¤½¤¦¡£¥é¥Õ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Â¸µ¤Ï¥Ó¥Ã¥ÈÉÕ¤¥íー¥Õ¥¡ー¤Ç¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥àー¥É¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤¬¥«¥®¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Sara.K