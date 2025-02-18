¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ÙÂè6ÏÃ¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î·ëº§¼°¤Î¸å¤Ë¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛË§º¬µþ»Ò¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤é¡Ä¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿åÃ«ÎÐÃø¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¿¤Õ¤¿¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ØÎ¥Åç¤Ç¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È´ê¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¸¦½¤°å¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¸¦½¤°å¤Ï¤ªµÒÍÍ¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸À¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Î»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Æ±´ü¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Ç»¸ü¤Ê2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âè6ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤Þ¤É¤«¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀèÇÚÀì¹¶°å¡¦±ó»³¿ð´õ¡ÊËÙÅÄ°«¡Ë¤Î·ëº§¼°¤ÎÆó¼¡²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á´°÷»²²Ã¤ÎÍ¾¶½¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢À¾»³¡ÊÀÖËÙ²í½©¡Ë¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¥°¥À¥°¥À¤Ë¡£À¾»³¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¾ëºê¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤«¤é¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ì¡È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡É¤Ï½ÅÍ×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢º¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°å»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï²¿¤«¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Î´µ¼Ô¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëµßÌ¿°å¤Î±ÝËÜ¡Ê¿ûÌîè½±û¡Ë¤È¶¦¤Ë½èÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢Ï¢·È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢Â¼êÅ»¤¤¤Ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾ëºê¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ÎµßÌ¿µßµÞ¥í¡¼¥Æ¤Î´Ö¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥Á¡¼¥à¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤É¤«¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤¹¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Þ¤É¤«¤Ï±ÝËÜ¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ì¤º¡¢¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÆ±´ü¤Î¸¦½¤°å¤ä¿ûÌî¡ÊÎëÌÚ¿Ç·¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤è¤½¤è¤½¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤Þ¤É¤«¤Ë¡¢¾ëºê¤ÏÁáÄ«¤ÎÉÂ±¡¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤¬¿¦°è¤òÌä¤ï¤ºÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¶µ»Õ¡¦±àÅÄËã°á¡ÊÌøÈþµ©¡Ë¤¬Ê¢ÄË¤òÁÊ¤¨¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¾ëºê¤Ï¡¢¤½¤Î´µ¼Ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Þ¤É¤«¤ò¿ø¤¨¤Æ½èÃÖ¤ËÅö¤¿¤ì¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï¡Ä¡©
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛË§º¬µþ»Ò¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤é¡Ä¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿åÃ«ÎÐÃø¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¿¤Õ¤¿¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¡ØÎ¥Åç¤Ç¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È´ê¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¸¦½¤°å¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¸¦½¤°å¤Ï¤ªµÒÍÍ¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸À¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Î»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Æ±´ü¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Ç»¸ü¤Ê2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤É¤«¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀèÇÚÀì¹¶°å¡¦±ó»³¿ð´õ¡ÊËÙÅÄ°«¡Ë¤Î·ëº§¼°¤ÎÆó¼¡²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á´°÷»²²Ã¤ÎÍ¾¶½¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢À¾»³¡ÊÀÖËÙ²í½©¡Ë¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¥°¥À¥°¥À¤Ë¡£À¾»³¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¾ëºê¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤«¤é¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ì¡È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡É¤Ï½ÅÍ×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢º¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°å»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï²¿¤«¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Î´µ¼Ô¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëµßÌ¿°å¤Î±ÝËÜ¡Ê¿ûÌîè½±û¡Ë¤È¶¦¤Ë½èÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢Ï¢·È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢Â¼êÅ»¤¤¤Ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾ëºê¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ÎµßÌ¿µßµÞ¥í¡¼¥Æ¤Î´Ö¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥Á¡¼¥à¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤É¤«¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤¹¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Þ¤É¤«¤Ï±ÝËÜ¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ì¤º¡¢¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÆ±´ü¤Î¸¦½¤°å¤ä¿ûÌî¡ÊÎëÌÚ¿Ç·¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤è¤½¤è¤½¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤Þ¤É¤«¤Ë¡¢¾ëºê¤ÏÁáÄ«¤ÎÉÂ±¡¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤¬¿¦°è¤òÌä¤ï¤ºÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¶µ»Õ¡¦±àÅÄËã°á¡ÊÌøÈþµ©¡Ë¤¬Ê¢ÄË¤òÁÊ¤¨¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¾ëºê¤Ï¡¢¤½¤Î´µ¼Ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Þ¤É¤«¤ò¿ø¤¨¤Æ½èÃÖ¤ËÅö¤¿¤ì¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï¡Ä¡©