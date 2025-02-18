Ê¡»ÎÁóÂÁ¤È¶¦±é¤ÇÏÃÂê¡ª¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¿Í´Ö¡©¡×¤Èµ¿¤¦¡ÈÈó¸½¼ÂÅª¡É¤ÊÈþËÆ¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¤¹¤ëÈþËÆ
¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï2·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¹¹ð»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈþËÆ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ½¾ð¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤ªÃÄ»ÒÆ¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ±¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾®¤µ¤Ê´é¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÍèÀ¤¤Ï¤³¤Î´é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï4·î¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Ï¸¤¯¤Ê¤ë¸¦½¤°åÀ¸³è¡Ù¤¬¸ø³«¡£¤½¤·¤ÆÊ¡»ÎÁóÂÁ¤â½Ð±é¤¹¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸¶Âê¡Ë¤Î¸ø³«¤âÇ¯Æâ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÈà¤Ï¥µ¥¤¥³¥á¥È¥é¡¼¡ÝHe is Psychometric¡Ý¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡ØÊÝ·ò¶µ»Õ¥¢¥ó¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¡Ù¡¢Netflix¡ØSweet Home ¡Á²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾¡Á¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤»¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø´Ôº²¡§¸÷¤È±Æ¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÀ¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ë28ºÐ¡ª¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡È¥á¥ê¥Ï¥êÂÎ·¿¡É¤ò²ò¶Ø