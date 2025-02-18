ÊÆ¾å±¡µÄ°÷¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥¬¥¶¹½ÁÛ¤ËÈÝÄêÅª¡¡¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤ÎÂåÂØ°Æ´üÂÔ
Alexander Cornwell
[¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷¤Ï£±£·Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¾¸°®¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¶¯À©Âàµî¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°Æ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥á¥ó¥½¥ë¾å±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤¬¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊÂåÂØ°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ä¶ÅÞÇÉµÄ°÷ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç²ñÃÌ¸å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¯¡¢³°¸òÀ¯ºö¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄÍÎÏµÄ°÷¤Î¥°¥é¥à»á¤Ï¡¢¾å±¡¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤¢¤ìÊÆ¹ñ¤¬¥¬¥¶¤ò¾¸°®¡×¤¹¤ë°ÕÍß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥á¥ó¥½¥ë»á¤ÏÆ±°Æ¤Ë¡Ö¼Â¸½¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î·×²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ±Â²¾ô²½¡×¤ËÅù¤·¤¤¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¹¤¯ÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÂØ°Æ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·îÆâ¤Ë¤â¥¬¥¶¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¯¸«ÄÌ¤·¡£
¥Ö¥ë¡¼¥á¥ó¥½¥ë»á¤Ï¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î´Ø·¸Àµ¾ï²½¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¼«·è¸¢¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£