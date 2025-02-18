¥Þ¥Ä¥³¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÏª¹ü¤ËÉÔ²÷´¶¢ªÀï°ÕÁÓ¼º¡¢¥°¥À¥°¥À¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë·ãÅÜ¡Ö²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¡©Ã¯¹Í¤¨¤¿¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬17Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Ïª¹ü¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤È¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Þ¥Ä¥³¤¬º£Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂè»°¼Ô¤¬Åö¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥°¥é¥¹¡×¡ÖºâÉÛ¡×¤Ê¤É12¸Ä¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÅê»ñ²È¡¢¼ãÎÓ»Ë¹¾»á¤ÈMC¤Î¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤¬¸ò¸ß¤Ë¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤¬¿¨¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ò12¸Ä¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁ´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬¸«¤«¤Í¤Æ¡Ö²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¡©¡¡Ã¯¤¬¹Í¤¨¤¿¡©¡¡¤Ê¤¹¤êÉÕ¤±¤ó¤Ê¤è¡ª¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤Î°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤ä¤Ä¤ÏÃ¯¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¿¤À¤¢¤¤¤Ä¤é¡£Íè·î¤ÎµëÎÁ¤Ê¤·¤À¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥À¥é¥À¥é¤ÈÂ³¤¯¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤¢¤¤ì¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¼º¾Ð¤¬Ï³¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀï°Õ¤òÁÓ¼º¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¼è¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢2²óÌÜ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¥á¡¼¥ë¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£