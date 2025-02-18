Ž¢²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤=ÌµÇ½Ž£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¤¹¤°°Õ¸«¤ò¸À¤¦¿Í¤³¤½Í¥½¨Ž£¤È¤¤¤¦¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Î´í¸±À
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂôÅÏ¤¢¤Þ¤Í¡Ø¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¤ò¤ä¤á¤ë¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î»×¹Í½¬´·¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ñµÄ¤Ç¾å»Ê¤¬Éô²¼¤Ë¡Ö²¿¤«¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤¤¡©¡×
º£Æü¤Ï·î¥¤¥Á¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÉôÆâ¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¡£Éô²ÝÄ¹¤ò´Þ¤à¡¢ÁíÀª12Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬²ñµÄ¼¼¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¤½¤Î·î¤Î½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤ä¿ÊÄ½¤Ê¤É¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡£¸åÈ¾30Ê¬¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡£²ñ¼Ò¤äÉôÌçÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¡£
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¶ÈÀÓ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç¤ê¤¿¤¯¡¢³ÆÉô¤Ç¤â°Õ¸«½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·Ð±Ä´´Éô¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤µ¡×
ÉôÄ¹¤Îº´µ×´Ö¤¬¡¢È¾¤ÐÅê¤²¤ä¤ê¤Ê¥â¡¼¥É¤Ç¤¿¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌðºî¤¬¼ê¤òµó¤²¤ë¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¹õÉô¤âÃæÅÓÆþ¼Ò¤Ê¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¹õÉô¤Î²£¤Ç¤º¤Ã¤ÈÐí¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¼Ò°÷¤¬¤¤¤ë¡£¿·Â´Æþ¼Ò5Ç¯ÌÜ¤Î¿ÜÅÄ³¤À¡£¿ÜÅÄ³¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿ÜÅÄ³¤¯¤ó¤Ï¤É¤¦¤è¡©¡¡¤µ¤Ã¤¤«¤éÌÛ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ä¡×
º´µ×´Ö¤ÎÌ·Àè¤¬¡¢¿ÜÅÄ³¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×
¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ðí¤²Ã¸º¤Ë¤Ê¤ë¿ÜÅÄ³¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡¡Æüº¢¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¶½Ì£¤È¤«²¿¤«¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î±ò¸¶¤âµÞ¤«¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ê¤é¤¤¤¤¤ä¡×
¤½¤³¤Ç²ñµÄ¤Ï¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£È¯¸À¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤â¤Î¤´¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«
³§¤¬Âà½Ð¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢±ò¸¶¤Ï¤Ü¤½¤Ã¤È¤³¤¦¸À¤¤»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÜÅÄ³¤¯¤ó¤Ï¡¢¤â¤Î¤´¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×
¤½¤Î²¿µ¤¤Ê¤¯¤â±Ô¤¤¤Ò¤È¸À¤¬¡¢¹õÉô¤ò¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤»¤¿¡£
¿ÜÅÄ³¤¬¤â¤Î¤´¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¡©¡¡ÃÇ¤¸¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¹õÉô¤ÏÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿ÜÅÄ³¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿»þ¤â¡¢¿ÜÅÄ³¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸å¤ÇÉ¬¤º¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏÏÀÍýÅª¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Î¹õÉô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¢£ÎÉ¤¤¹Í¤¨¤òÌµ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¡×
²ñµÄ¤«¤é3Æü·Ð¤Ã¤¿Ä«¡¢¹õÉô¤Ï¿ÜÅÄ³¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡Ä¹õÉô¤µ¤ó¡¢ËÍ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¹õÉô¤Ï¾Ð´é¤Ç¤Õ¤¿¤ÄÊÖ»ö¤ÇOK¤·¡¢²ñµÄ¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¿ÜÅÄ³¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤À¡£²ñµÄ¤Î¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Ìä¤¤¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¡£·è¤·¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¤è¤â¤ä»×¹ÍÇ½ÎÏ¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¹õÉô¤Ï¤½¤ì¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×
Áê¼ê¤¬¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åö¼Ò¤ÎÌò¿¦¼Ô¤Ï¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¡£¤É¤³¤¾¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¸ý¾å¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤»¤Ã¤«¤Á¤Êµ¤¼Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ê¤Î¤«¡¢¹õÉô¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÎÉ¤¤°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤òÌµ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¼¤òµó¤²¤¿¿Í¤À¤±¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÉ÷Ä¬¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
¿ÜÅÄ³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë»×¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢Êç½¸¤Ï¤¢¤Î²ñµÄ¤ÎÄ¾¸å¤ËÄù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¹õÉô¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¢£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½ÏÀ®¤µ¤»¤ë²ñµÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤
¢¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£Í¥°Ì¤ÊÁÈ¿¥¤¢¤ë¤¢¤ë¡¡¡Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¾É¸õ·²
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£Í¥°Ì¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢¡Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¡£¤½¤ÎÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤Î¾ì¤ÇÎÉ¤¤Åú¤¨¤ò¸À¤¦¿Í¤¬É¾²Á¤ª¤è¤Ó½ÅÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
¡¦°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤òÌµ²ÁÃÍ¤È¤ß¤Ê¤¹
¡¦¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÀ¼¤ÎÂç¤¤¤¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤±¤¬ÄÌ¤ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬°Õ¸«¤ò¤â¤Ã¤Æ¾ì¤ËÎ×¤à¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ï¡¢»ä¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»¿À®¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¡×¤À¤é¤±¤Î²ñµÄ¤ÏÀ¸»ºÀ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤âÌäÂê¤Ç¤¹¤·¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñµÄ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Ù¤ÌÜÅª¤Î¤â¤Î¡¢Á´°÷¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤äÃå´ãÅÀ¤ò¡ÖÌä¤¤¡×¤È¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤äÀ¼Á¤Î²ñµÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë
¢¤¤³¤Î¾õ¶·¤òÊüÃÖ¤¹¤ëÊÀ³²
¤½¤Î¾ì¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¦¿Í¤À¤±¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë²ñµÄ¡¢¡Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë²ñµÄ¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä²ÝÂê²ò·è¤òÁá¤á¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡À¼¤Ê¤À¼¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤À¤±¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ëÉ÷ÅÚ¤Ï¡¢À¼¤Ê¤À¼¤òÌµÎÏ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅâÆÍ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎÉ¤¤Åú¤¨¤ò½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¤äÉ½¸½Ç½ÎÏ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¿ÜÅÄ³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢²ñµÄ¤Î¤½¤Î¾ì¤ÇÎÉ¤¤°Õ¸«¤ò»²²Ã¼Ô¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¤Ð¡Ä¡Ä
¡¦Á°¤â¤Ã¤ÆÌä¤¤¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯
¡¦¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¡¢»×¹ÍÇ½ÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®¡Ê³°Éô¸¦½¤¤Î¼õ¹Ö¡Ë¤Ê¤É¤ËÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¿Í¡áÌµÇ½¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ëÄ¥¤ê¤Ï´í¸±
¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò²¼¤²¤ë
¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ê¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ë¿Í¤ò¡¢°ìÊýÅª¤ËÌµÇ½°·¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÜÅÄ³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎÉ¤¤Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¿Í¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿Åú¤¨¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤ÎÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Êµ¢Â°°Õ¼±¤ä¸Ø¤ê¡Ë¤ò¤¤¤¿¤º¤é¤Ë²¼¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¼ºÎé¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¸¢¸Â°Ü¾ù¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï
¡Ö¤¨¡¢»ä¤Ë°Õ¸«¤¹¤ë¸¢Íø¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö»ä¡¢ºî¶È¼Ô¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥Ý¥«¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤¬¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÁÈ¿¥¤ä»Å»ö¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²£Ë½¤Ç¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
£½Ï¹Í¤¹¤ë½¬´·¤òÁÈ¿¥¤«¤éÃ¥¤¦
¤½¤Î¾ì¤Ç°Õ¸«¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤À¤±¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÁÈ¿¥Ê¸²½¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤À¤±¤ò¼è¤êÁ¶¤¦¹ÔÆ°¤òÀ§¤È¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤À¤±¤¬ÁÈ¿¥¤Ç¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤Î¤´¤È¤ò¿¼¤¯¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹Í¤¨¤ë½¬´·¤òÁÈ¿¥¤«¤é±ó¤¶¤±¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿×Â®¤Ê»×¹Í¤È¹ÔÆ°¤À¤±¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤´¤È¤¬²ò·è¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
ÂôÅÏ ¤¢¤Þ¤Í¡Ê¤µ¤ï¤¿¤ê¡¦¤¢¤Þ¤Í¡Ë
ºî²È¡¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡õÁÈ¿¥³«È¯ÀìÌç²È
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¤¢¤Þ¤Í¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼ÒCEO¡¿³ô¼°²ñ¼ÒNOKIOO¸ÜÌä¡¿ÉÍ¾¾¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ëLab½êÄ¹¡¿¹ñÆâÂç¼ê´ë¶È¿Í»öÉôÌç¸ÜÌä¤Û¤«¡£¡ÖÁÈ¿¥ÊÑ³×Lab¡×¼çºË¡¢DXÇò½ñ2023Í¼±¼Ô°Ñ°÷¤Ê¤É¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£400°Ê¾å¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´±¸øÄ£¤Ç¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊÑ³×¤Î»Ù±ç¡¦¹Ö±é¤ª¤è¤Ó¼¹É®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò¹Ô¤¦¡£¡ØÌäÂêÃÏ¿Þ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¿·»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯±Û¶»×¹Í¡Ù¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿¦¾ì¤Î²Ê³Ø¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¤¢¤²¤ë¡£¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»Å»ö¤Ï¿¦¾ì¤¬9³ä¡¡Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë20¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Êºî²È¡¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡õÁÈ¿¥³«È¯ÀìÌç²È ÂôÅÏ ¤¢¤Þ¤Í¡Ë