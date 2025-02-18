¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ÈÊÆ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢¡ÖÂÖÅÙ¤Îº¹¡×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡ÄÆüÊÆÇÐÍ¥¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
Â¤òÂ·¤¨ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆºÂ¤ëÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÂ¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÈæ³Ó¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½Åª¤Ê°ã¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë1on1¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ï¡¢¾®ÀîÎ´¹°¡¢»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë1on1 Éô²¼¤¬¼«Î§¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê¤´¤¤²¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹½ÐÈÇ ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸ì¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í
¿®Íê´¶¤¬Äã¤¤¾å»Ê¤Ø¤ÎÉô²¼¤ÎÂÖÅÙ
1on1¤Ç¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Éô²¼¤Ï¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¾å»Ê¡¦Éô²¼¤Ç¤¹¤È¡¢Éô²¼¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¾å»Ê¤ËÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê´¶¤¬Äã¤¤¾å»Ê¤À¤È¡¢×ÖÅÙ¤·¡¢µ¤¤ËÆþ¤ëÅú¤¨¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤È¤Ï°ã¤¦Åú¤¨¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Éô²¼¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¡¦Éô²¼¤Î¿®ÍêÀ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥à¤¬°ÂÁ´°Â¿´¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤È¡¢Éô²¼¤Ï¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë°Õ¸«¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸«¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤µ¤Î°ã¤¤
¿Í¤¬Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¤«¡¢×ÖÅÙ¤¬Àè¤«¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ç¸«¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î°ã¤¤¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹Ôµ·¤è¤¯Â¤òÂ·¤¨¡¢ÇØ¶Ú¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÌÀÜ¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤ÊºÂ¤êÊý¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Õ¤ó¤¾¤ê¤«¤¨¤ê¡¢Â¤òÁÈ¤ß¡¢Âç¤¤¯¼ê¤ÈÏÆ¤ò¹¤²¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¹¤Ï¡¢¼Â¤Ïº¬¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä»Ê²ñ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤ÏµÕ¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡ÖÂÖÅÙ¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¡Ö²£ÊÁ¤À¡×¡ÖÎéµ·¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¤µ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
1on1¤ÎÁ°Äó
ÆüËÜ¤ÎÉô²¼¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉô²¼¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤¦¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1on1¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¾å»Ê¡¦Éô²¼¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸ì¤ëÁ°Äó¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¥à¥À¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èæ³ÓÅª¼ã¤¤ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ç1on1¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âZÀ¤Âå¤Ê¤É¤Î¼ã¤¤¼Ò°÷¤Û¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÎ¨Ä¾¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä×ÖÅÙÅÙ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤¤°¤¤¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®Àî Î´¹°¡¢
¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¸¦½¤¹Ö»Õ
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë1on1 Éô²¼¤¬¼«Î§¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê¤´¤¤²¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£