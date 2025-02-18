¡Ú19Æü¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡Û°¦»Ò¤«¤éÀ»¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿Êâ¤ÏÁÜº÷¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌðÀè¡Ä
¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¡¢Ê¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤ò¶»¤Ë¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÆÅÄ·ë¤¬¡¢·ãÆ°¤ÎÊ¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤¯¡¢»þ¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¢¡Âè98²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
°ß¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Çµ¤¤òÉÂ¤àÀ»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¹§Íº¡Ê½ï·ÁÄ¾¿Í¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÂçºå¤Î³¹¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤ÆÊâ¤¡¢µï¼ò²°¤Ç¹§Íº¤ËÇº¤ß¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤«¤éÀ»¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ÏÁÜº÷¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌðÀè¡¢¹§Íº¤«¤éÀ»¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¥á¡¼¥ë¤¬¤¯¤ë¡£
¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï111ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¡¢¼çÂê²Î¤ÏB¡Çz¤Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¸ì¤ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£