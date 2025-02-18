¥Ö¥é¥¸¥ë·ÐºÑ³èÆ°»Ø¿ô¡¢24Ç¯ÄÌÇ¯¤Ï3.8¡ó¾å¾º¡¡Æß²½¤ÎÃû¤·¤â
Marcela Ayres
[¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢ £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ö¥é¥¸¥ëÃæ±û¶ä¹Ô¤¬£±£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯ÄÌÇ¯¤Î·ÐºÑ³èÆ°»Ø¿ô¤Ï£³¡¥£¸¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏºòÇ¯¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤³¿ô¥«·î¤ÏÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯£±£²·î¤ÏÁ°·îÈæ¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë£°¡¥£·¡óÄã²¼¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï£°¡¥£´¡ó¤ÎÄã²¼¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¨ÀáÄ´À°Á°¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï£²¡¥£´¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÏÁ°´üÈæ²£¤Ð¤¤¡£
¥¹¥Î¡¼¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹»á¤ÏÂè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤¬°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿Í×°ø¤¬½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£²£µÇ¯Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë£Ç£Ä£Ð¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤Ê¹òÊª¼ý³Ï¡¢ÆÃ¤ËÂçÆ¦¤Î¼ý³Ï¤Ë¤±¤ó°ú¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ò¼¨¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¡¢º£Ç¯ÄÌÇ¯¤Î£Ç£Ä£Ð¿¤ÓÎ¨¤ÏÀª¤¤¤ò¼º¤¤¡¢£±¡¥£¹¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£