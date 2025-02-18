TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¡¢2026Ç¯1·îÊüÁ÷¡ª¡ÈÍ©µ´¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ø³«
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¡õÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¡ÈÍ©µ´¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Ä¹ÅÄ³¨Î¤¤Ë¤è¤ë¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÅ»¤Ã¤¿¡ÈÍ©µ´¡É
ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ò¾åÌîÁÔÂç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÃÓÅÄÎ×ÂÀÏº¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄ¹ÅÄ³¨Î¤¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤ò¾®¾ÂÂ§µÁ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡£
(C)±»ôÍ»Ö¡¦¤Í¤³¤á¤¿¤ë/KADOKAWA/¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Ä¹ÅÄ³¨Î¤¤Ë¤è¤ë¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÅ»¤Ã¤¿¡ÈÍ©µ´¡É
ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ò¾åÌîÁÔÂç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÃÓÅÄÎ×ÂÀÏº¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄ¹ÅÄ³¨Î¤¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤ò¾®¾ÂÂ§µÁ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡£
(C)±»ôÍ»Ö¡¦¤Í¤³¤á¤¿¤ë/KADOKAWA/¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ