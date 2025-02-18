³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡Êý¸þ´¶¤Ï¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¤¤¬²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ
Âçºå3·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡39170¡¡-30 ¡Ê-0.07¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡2770.5¡¡+0.5 ¡Ê+0.01¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39175¡¡-25
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡17Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Çー¤Î½ËÆü¤ÇµÙ¾ì¡£±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤ÏFTSE100»Ø¿ô¤¬3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡£¥É¥¤¥Ä»Ô¾ì¤Ç¤ÏDAX»Ø¿ô¤¬È¿È¯¤·¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÛµÞ¤Î²¤½£¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ËÉ±Ò»Ù½Ð³ÈÂç¤Ø¤Î»×ÏÇ¤«¤éËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ü¥¦¥Þ¥óÍý»ö¤Ï¡¢¶ä¹Ô¶È³¦¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤Ï»Ä¤ë¡×¡ÖÍø²¼¤²ºÆ³«¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨Äã²¼¤Î³Î¿®¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï1¥É¥ë¡á151±ßÂæÈ¾¤Ð¤È±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡ËÀ¶»»ÃÍ¤Ï¡¢ÂçºåÈæ25±ß°Â¤Î3Ëü9175±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüÃæÈæ30±ß°Â¤Î3Ëü9170±ß¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢3Ëü9140±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢3Ëü9200±ß¤ÈÆüÃæÈæÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÌá¤¹¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤È¤¢¤Ã¤Æ»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤Ë·ç¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3Ëü9140±ß～3Ëü9200±ß½è¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¡£3Ëü9170±ß¤Ç¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Êý¸þ´¶¤Î¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¤Áê¾ìÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Î¥È¥ìー¥É¤âÆñ¤·¤¯¤µ¤»¤è¤¦¡£¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê3Ëü9090±ß¡Ë¡¢75ÆüÀþ¡Ê3Ëü9070±ß¡ËÊÕ¤ê¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¾åÃÍ¤ÏÁ°Æü¤Î¹âÃÍ¡Ê3Ëü9230±ß¡Ë¿å½à¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÆ°¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÄäÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éü³èº×¤Ë¤¢¤¿¤ë4·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶á¤¤»þ´ü¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¥·¥çー¥È¤Ï¹µ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î3Ëü9125±ß¤«¤é3Ëü9375±ßÊÕ¤ê¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥íー¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤Ï¾®Éý¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯´Þ¤à¶ÉÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã»´üÅª¤Ë¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦Æ°¤¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡17Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï15.37¡Ê14Æü¤Ï14.77¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Á°½µËö¤Ë1·î24Æü°ÊÍè¤Î15.00³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÈ¿È¯¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£200ÆüÀþ¡Ê16.29¡Ë¡¢75ÆüÀþ¡Ê16.19¡Ë¡¢25ÆüÀþ¡Ê16.11¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤Î¥Ü¥È¥à·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.15ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£200ÆüÀþ¡Ê14.22ÇÜ¡Ë¤«¤é²¼Êü¤ì¤ë·Á¾õ¤Ç¤¢¤ê¡¢NT¥·¥çー¥È¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸²¼¸Â¿å½à¤Î14.10ÇÜÊÕ¤ê¤Ç¤ÏNT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤âÆþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹