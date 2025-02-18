¥á¥ë¥á¥ë²¼ÃÏ²ê°á¡¢ÄÉµá¤·¤¿¥Ð¥ì¥¨¤¬Éð´ï¡¢¸Ä¿Í¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥²¡¼¥àÇÛ¿®
¡ã2¡¦22WINTER LIVE Merci Merci¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð3¡ä
³ÆÍÌ¾Âç¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡¢¸½Ìò¡õÂ´¶ÈÀ¸7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMerci Merci¡Ê¥á¥ë¥·¡¼¥á¥ë¥·¡¼¡á¥á¥ë¥á¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢22Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«Duo¤Ç²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖMerci Merci WINTER LIVE 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î21Ç¯7·î10Æü¤Î·ëÀ®¤«¤é3Ç¯È¾¡£¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤ÆÀ°Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÄ¶¸ÄÀÇÉ½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¡¢1¿Í¤ò¥Ë¥Ã¥«¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£3²óÌÜ¤Ï¡¢3´üÀ¸¤Î²¼ÃÏ²ê°á¡Ê22¡á¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ý¡þ¡Ý¡þ¡Ý¡þ¡Ý¡þ¡Ý¡þ¡Ý
¥Ð¥ì¥¨¤Ï3ºÐ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¡ÊËÜ¾ì¡Ë¥í¥·¥¢¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â½µ2²ó¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¡¢Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø2Ç¯¤ÇÂç¤¤Ê¥±¥¬¤¬2²óÂ³¤¡¢ÂÎ¤ò²õ¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¡£²È¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤â¥¥é¥¥é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢Merci Merci¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢º£¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ç¡¢À¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï±¿Ì¿Åª¤Ê´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤Ç¤ÏÅ¯³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸½ÂåÉñÍÙ¤Î²ÁÃÍ¤È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ì¥¨¡¢ÉñÍÙ¡¢·Ý½Ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤À¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÈþÅª´¶³Ð¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤â¤Î¤òºî¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢µÕ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÍ¦µ¤¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£¡¢²óÀþ¤ÎÌäÂê¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ëÇ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à´Ø·¸¤Î»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¡¢ÇÛ¿®·Ï¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¸¦µæ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤êÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡²¼ÃÏ²ê°á¡Ê¤·¤â¤¸¡¦¤á¤¤¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë8·î16Æü¡¢²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¼ñÌ£¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥²¡¼¥à¡£ÆÃµ»¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡£
¢¡Merci Merci¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÇÃæ¤Î21Ç¯7·î10Æü¤Ë·ëÀ®¤·¡¢Æ±21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤ÈËÂ¤¤¤ÀÆó¿Í¤ÎÌ´¤Ï¡Ä¡¿ÇÒ·¼¡¡²²ÉÂ¤À¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤Ø¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Åö½é¤Ï21¿ÍÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ç¯1·î¤Ë¸¦½¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2´üÀ¸5¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¡¢16¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Rouge¡¢Blanc¡¢Bleu¤Î3¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ÇÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯5·î¤Ë3´üÀ¸5¿Í¤¬²ÃÆþ¡£¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢24Ç¯5·î¤Ë¤ÏÁªÈ´¤µ¤ì¤¿7¿Í¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç¡ÖMerci Merci¡×Âè2¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±5·î¤Ë½é¤Î´ØÀ¾±óÀ¬¤ò´º¹Ô¡£Æ±10·î¤Ë¿·¶Ê¡ÖÆß¿§¤ÎºòÆü¤ò±Û¤¨¤Æ¡¡to the moment¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±11·î¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤Î4´ü¸õÊäÀ¸¤«¤é¹â¶¶¼·³¤¡Ê20¡áÉðÂ¢ÌîÂç¡Ë¤À¤±¤¬Àµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¸½ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£