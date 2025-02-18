Âç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÅÚÍËÈÇ¡Ø¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡ÙMC¸õÊä¤Ï¡©¡¡¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤é¤±¥Æ¥ìÄ«½÷À¥¢¥Ê
Âç²¼¥¢¥Ê¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤¤¤«¤Ë¸ü¤¤¤«
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ØÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡Ù¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢£´·î¤«¤é¡Ø¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¡¢£²·î10Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·ÈÖÁÈ¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï£±¥õ·î¤¢¤Þ¤ê¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò½¸¤á¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï ¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¡Ê54¡Ë¤¬ÅÚÍËÆü¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡× ¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ï¡¢Æ±¶É¤ªÃë¤Î¾ðÊó¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢1996Ç¯£´·î¤Ë¿åÁ°»ûÀ¶»Ò¡Ê79¡Ë¤È¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹îÍÎ¡Ê74¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÏÂÅÄàÓ¡Ê74¡Ë¤ä¶¶ËÜÂçÆóÏº»á¡Ê78¡Ë¡¢Æ±¶É¤Î»ûºêµ®»Ê¥¢¥Ê¡Ê62¡Ë¤é¤¬ÃËÀ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Âç²¼¥¢¥Ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï1998Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ç19Ç¯£´·î¤«¤é¸½ºß¤Î¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷À¤Î¶É¥¢¥Ê¤¬¡¢¼«¶É¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤âºßµþÌ±Êü¶É¤Ç¤Ïµ©Í¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÌ¾Á°¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÉÆâ¤ÇÈà½÷¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤¤¤«¤Ë¸ü¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÚÍËÆü¤âÂç²¼¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¡£
¡ÖÂç²¼¤µ¤ó¤Ï10»þ25Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ËÄ«£¶»þÁ°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¤Î·î¡Á¶âÍËÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÅÚÍËÆü¤Ï¸åÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂ÷¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Æ¥ìÄ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åì»³µªÇ·»á¡Ê58¡Ë¤Î°úÂà¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ªÎ»¤·¤¿ ¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE!!¡Ù ¤òÊ¿ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ ¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù ¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£ÅÚÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤ËÊ¿ÀÐÄ¾Ç·¥¢¥Ê¡Ê50¡Ë¤ò¿ø¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼Ê¸²½¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¶É´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶É¥¢¥Ê¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤â»ëÄ°Î¨¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤â¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ò¥á¥¤¥óMC¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Î¥¢¥Ê¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢Âè°ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢ÅçËÜ¿¿°á¥¢¥Ê¡Ê41¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅçËÜ¥¢¥Ê¤Ï ¡Ø¡ÁÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡Ù ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¸æÎé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯µ¤¤Î²ó¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù ¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¡¢¶¦±é¤¹¤ëÃËÀ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤é¤«¤é¤â ¡ØËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù ¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡££´·î°Ê¹ß¤â ¡Ø¡ÁÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡Ù ¤Î½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤äÌøß·½¨É×»á¡Ê71¡Ë¤é¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅçËÜ¥¢¥Ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
Â¾¶É¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾ðÊó¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡£ÁáÄ«ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â¡Ç24Ç¯£¹·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÁ´ÍËÆü¤«¤éÂ´¶È¤µ¤»¡¢ÄÚ°æÄ¾¼ù¥¢¥Ê¡Ê55¡Ë¤ÈºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¡Ê28¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¶É¥¢¥Ê¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½»ÅÄ¼ÓÎ¤¥¢¥Ê¡Ê30¡Ë¤äµª¿¿Ìí¥¢¥Ê¡Ê32¡Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÀãÇµ¥¢¥Ê¡Ê33¡Ë¤Ï¼èºàÁê¼ê¤«¤éÅÙ¡¹ÌÌÇò¤¬¤é¤ì¤ë¶É¥¢¥ÊÎ¥¤ì¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÂ¾¶É¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢±£¤ì¤¿°ïºà¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ ¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù ¤Ç¡É¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤òÃ´Åö¤·¡¢Âç²¼¥¢¥Ê¤Î²ÆµÙ¤ß¤äÅßµÙ¤ß¤ËÂåÂÇ¤Ç¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝÅÄÄ¾»Ò¥¢¥Ê¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤Û¤É¤Î´ïÍÑ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¤º¤Ã¤È¹â¤¤Æ²¿¿Íý»Ò¥¢¥Ê¡Ê43¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÉ¤ß¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤é¤âÅÚÍËÆü¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥ë¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ½÷ÀÌä¤ï¤º¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÉ¤ß¤¬¾å¼ê¤¯¡¢·ø¼Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥¢¥Ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡Ö·ëÂ«ÎÏ¤Î¹â¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¶É¥¢¥ÊÆ±»Î¤Î·ëº§¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤
¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÂç²¼¥¢¥Ê¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë²º¤ä¤«¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÖÀª¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÍÁ³¤Î¸òÂå¤Ç¤â¡Ø»ä¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÎ¨Àè¤·¤Æ¼ê¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£ÃË½÷´Ö¤Î³Ö¤¿¤ê¤â¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Æ±»Î¤Ç·ëº§¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÌ±Êü³Æ¶É¤Ç¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢Â¾¶É¤«¤é¸«¤ì¤Ð ¡Ø¤½¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¾¯¤·°ú¤¯¡Ù ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥Æ¥ìÄ«¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
Âç²¼¥¢¥Ê¤â°Â¿´¤·¤Æ¸åÇÚ¥¢¥Ê¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£