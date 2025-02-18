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An afternoon nap facilitates analogical transfer in creative problem solving - Westerberg - Journal of Sleep Research - Wiley Online Library
Afternoon Naps Boost Your Problem-Solving, Study Finds : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/afternoon-naps-boost-your-problem-solving-study-finds
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