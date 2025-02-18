º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡½é¥³¥ó¥Ó¤Î27ºÐÊá¼ê¤¬¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Á´ÂÎ¥¥ã¥ó¥×3ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£º£¥¥ã¥ó¥×3ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ç23µå¤òÅê¤¸¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤È¤â¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯Åêµå¤äÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤ë¤Ê¤É¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÄ´À°¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ïºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿27ºÐ¤Î¥Õ¥§¥É¥¥¥·¥¢¡£¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µåÂ®¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À©µå¤âÎÉ¤¯¡¢Â®µå¤òÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¸å¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÈà¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤¢¤Þ¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë²¿¤â¡ÊÌäÂê¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤¿¡£¤Þ¤ÀÁá¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¡¢Èà¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊý¸þ¤ËÍî¤Á¤ëÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¤½¤ÎÉ½¸½ÄÌ¤ê¤À¡£¤¢¤ó¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡£»³ËÜ¡Ê¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡£Ï¯´õ¤ÎÊý¤¬¾¯¤·ÃÙ¤¯¡¢Æ°¤¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£