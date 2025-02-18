¡ÚÅ·µ¤¡ÛÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¡¡´ØÅì¤Ï¸á¸å¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤Î²ÄÇ½À
18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤ä¤Õ¤Ö¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¶Ë´¨¤Î°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡ä
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¾å¶õ¤Ë¤ÏÂçÀã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Ï´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á19Æü¡Ê¿å¡Ë¤¬´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ö¤¤Ç¸«ÄÌ¤·¤â°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áµ¦¤äÅì³¤¤Ç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆâÎ¦Éô¤Ç¤ÏÀÑ¤â¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´Ø¥ö¸¶ÉÕ¶á¤Ç¤âÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤Ç¤â¸á¸å¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÍ½ÁÛ24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡Ê19ÆüÄ«¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¡Ë
ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦ 70¥»¥ó¥Á¡¢´ØÅì¡ÊËÌÉô¡Ë¹Ã¿® 50¥»¥ó¥Á¡¢Åì³¤¡Ê´ôÉì¸©Ãæ¿´¡Ë 50¥»¥ó¥Á¡¢¶áµ¦ 50¥»¥ó¥Á¡£
¡ãÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë¡ä
Á´¹ñÅª¤ËËÌÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ÆÃÏ¤ÇÁ°Æü¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»¥ËÚ 0¡î¡Ê-4¡Ë¡¢ÀçÂæ 3¡î¡Ê-8¡Ë¡¢¿·³ã 3¡î¡Ê-5¡Ë¡¢Åìµþ 10¡î¡Ê-5¡Ë¡¢Ì¾¸Å²° 8¡î¡Ê-3¡Ë¡¢Âçºå 8¡î¡Ê-4¡Ë¡¢Ä»¼è 5¡î¡Ê-3¡Ë¡¢¹âÃÎ 11¡î¡Ê-4¡Ë¡¢Ê¡²¬ 7¡î¡Ê-3¡Ë¡£
¡ã½µ´ÖÍ½Êó¡ä
¢£Âçºå¡ÁÆáÇÆ
»³±¢¤Ç¤Ï19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÀã¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¶Ë´¨¤ÎÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÆìÆáÇÆ¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½µËö¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤ä¤Õ¤Ö¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢µÙÃæ¤Ë2²óÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£