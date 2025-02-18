TOPIXÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê18ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡18Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2770.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
2829.15¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
2799.63¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
2770.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡18ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
2770.10¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
2766.90¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡17ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ
2760.60¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2753.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
2750.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
2740.58¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2729.30¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2725.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
2716.43¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2711.06¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
2709.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
2681.53¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
2652.01¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
2829.15¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
2799.63¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
2770.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡18ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
2770.10¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
2766.90¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡17ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ
2760.60¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2753.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
2750.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
2740.58¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2729.30¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2725.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
2716.43¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2711.06¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
2709.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
2681.53¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
2652.01¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹