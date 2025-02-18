¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò°é¤Æ¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÎò»Ë ¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¾¡Éé¤È¤Ï¡©
Ï¢ºÜÂè37²ó¡¡
¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï7000»î¹çÄ¶¡ª ¸åÆ£·òÀ¸¤Î¡ÖÍè¤¿¡¢´Ñ¤¿¡¢½³¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¸½¾ì´ÑÀï7000»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸åÆ£·òÀ¸»á¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê¼èºà·Ð¸³¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤ËÂ³¤º£²ó¤â¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£1960Ç¯¡Á70Ç¯Âå¤Ë¹ñºÝ»î¹ç¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ï¸«¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤Î¤«¡×¡ä¡ä
µì¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿1967Ç¯¤ÎÆü´ÚÀï¡¡photo by AFLO
¡¡ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï1964Ç¯10·î¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Î»þ¤Î¤³¤È¤À¡£Î¦¾å¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀÖ¤È¼ÇÀ¸¤ÎÎÐ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£³«²ñ¼°ÍâÆü¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂÐ¥â¥í¥Ã¥³Àï¡£Ì¾¼ê¥Ù¥Í¡¦¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç£¶¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¶¥µ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþ¾ì·ô¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î¾®Ãæ¹â¹»À¸¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¡¢Åö»þ¿·½É¶èÆâ¤Î¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ËÍ¤â³Ø¹»¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤ª¤½¤é¤¯1000²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤äÅö»þ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJSL¡Ë¤Ç¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬ÉÑÈË¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¹ñÎ©¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÎ¦¾å·óÍÑ¤À¤«¤é»î¹ç¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µì¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾ÈÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÇÀ¸¤ÎÃæ±û¤Ä¤Þ¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ï¤È¤Æ¤â°Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¦¾å·óÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥ÉºÇÁ°Îó¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤¹¤°³°Â¦¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·¹¼Ð¤âµÞ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É±ó¤¯¤Ê¤¯¡¢Ðíâ×Åª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È»î¹ç¤¬¸«¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀìÍÑµåµ»¾ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é»î¹ç¤Ï¸«¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌîµå¾ì°Ê³°¤Ç£µËü¿Í°Ê¾å¤¬Æþ¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¹ñÎ©°Ê³°¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡1964Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿»°¥ÃÂôµåµ»¾ì¡Ê¸½¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÃÂôµåµ»¾ì¡Ë¤äÂçµÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡Ê¸½NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±Ëü5000¿ÍÄøÅÙ¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ï¹ñÎ©°Ê³°¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µì¹ñÎ©¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ä¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò³Æ¶¥µ»¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë......¡£¤½¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1974Ç¯¤ÎÀ¾¥É¥¤¥Ä£×ÇÕ¤Ç¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È°Ê³°¤Î²ñ¾ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÎ¦¾å·óÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀìÍÑ¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²¤½£¤Ç¤â±Ñ¹ñ¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¶¥µ»¾ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¤âÀìÍÑ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤¤¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ë¶áÂåÅª¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÀìÍÑµåµ»¾ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÎ¦¾å¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÚËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¹ñÎ©¤Ç¤ÎÆü´ÚÀï¡Û
¡¡¤µ¤Æ¡¢ËÍ¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1967Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÍ½Áª¤Î´Ú¹ñÀï¤À¡££¶¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î£´ÀïÌÜ¤Ë¡¢£³ÀïÁ´¾¡Æ±»Î¤ÎÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤¬¹ß¤êÂ³¤¯±«¤Î¤Ê¤«¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
1967Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÍ½Áª¤ÎÆü´ÚÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê²èÁü¤Ï¸åÆ£»áÄó¶¡¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÀ®¸ù¡££´Ç¯¸å¤Î¥á¥¥·¥³Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¹¾Â·ò´ÆÆÄ¤ÏÎ±Ç¤¤·¡¢Áª¼ê¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¹¹¤Ê¤¯¡¢À®½ÏÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤â1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤ä¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜÍÍø¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤¹¤ë¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤â·èÄêµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢±«¤Ë¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈ¬½Å³ßÌÐÀ¸¤ÎÉ¨¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È´Ú¹ñ¤¬È¿·â¡£69Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë£²ÂÐ£²¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä¾¸å¤Ë³øËÜË®ÌÐ¤¬·è¤á¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤¬ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ......¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤À´Ú¹ñ¤Î¶â´ðÊ¡¡Ê¥¥à¡¦¥¥Ü¥¯¡Ë¤¬30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÆüËÜ¥´¡¼¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡¢»î¹ç¤Ï£³ÂÐ£³¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï½éÀï¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁê¼ê¤Ë³øËÜ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç£¶ÅÀ¤ò·è¤á¡¢15ÂÐ£°¤È°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é£µÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤º¡¢Æî¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜ¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤â¤·ºÇ¸å¤Î¶â´ðÊ¡¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤â¤¦¿ô¥»¥ó¥ÁÄã¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤â¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÆü´ÚÀï¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢Æü´ÚÀï¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1972Ç¯¤ÎÂè£±²óÆü´ÚÄê´üÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¤ÎÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë³øËÜ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤ä£×ÇÕ¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ð¤«¤ê¤¬ÁÉ¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¡¡1985Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³£×ÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤âÆü´ÚÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥àÂè£±Àï¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ë£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¡¢ÌÚÂ¼ÏÂ»Ê¤¬¤¢¤ÎÅÁÀâ¤ÎFK¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î£±ÂÐ£²¤Ç´°ÇÔ¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤âÇÔ¤ì¤ÆÆüËÜ¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¤ÎÌ´¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£¡Ú¿ô¡¹¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢¥È¥è¥¿¥«¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡1960Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹ñÎ©¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²¤½£¡¦ÆîÊÆ¤Î¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÈà¤é¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¼ÂÎÏº¹¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1967Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¡¢68Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢À¾¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ä¥±¥ë¥ó¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ä¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ê¤É¤¬ÍèÆü¡£
¡¡1970Ç¯¤Ë¤Ï1966Ç¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£×ÇÕÆÀÅÀ²¦¤Î¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬ÍèÆü¤·¡¢1972Ç¯¤Ë¥Ú¥ì¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤Ë¤ÏÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£×ÇÕ¤ä¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢1980Ç¯Âå°Ê¹ß¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²¤½£¡¢ÆîÊÆ²¦¼ÔÆ±»Î¤¬¡Ö¥¯¥é¥ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ò·è¤á¤ë¥È¥è¥¿¥«¥Ã¥×¤È¹â¹»Áª¼ê¸¢¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤¿¤Î¤¬¡¢1993Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¡£³«ËëÄ¾¸å¤Î¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥Ö¡¼¥à¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¡¼¥É¤Ç¤â¹ñÎ©¤¬Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¾ì½ê¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤ÏÎýÊ¼¾ì¡ÊÎ¦·³¤Î±é½¬¾ì¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÎýÊ¼¾ì¤Ï¹Ù³°¤Ë°ÜÅ¾¡£¤½¤·¤Æ¡¢1912Ç¯¤ËÌÀ¼£Å·¹Ä¤¬Êø¸æ¤¹¤ë¤È¡¢ÎýÊ¼¾ìÀ×¤Î¶õÃÏ¤ËÌÀ¼£Å·¹Ä¤òã«¤ëÌÀ¼£¿ÀµÜ¤¬ÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¡£Âå¡¹ÌÚ¤ËÆâ±ñ¡ÊÏÂÉ÷¤Î¿À¼Ò¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀéÂÌ¥öÃ«¤Ë³°±ñ¡ÊÀ¾ÍÎÉ÷¤Î¸ø±à¡Ë¤¬Â¤¤é¤ì¡¢¤½¤Î°ì³Ñ¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¶¥µ»¾ì¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡³°±ñ¶¥µ»¾ì¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï1924Ç¯¡£ÆüËÜ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¤¸1924Ç¯¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ë¹Ã»Ò±àÌîµå¾ì¤¬´°À®¡£¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Îµì¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤â1923Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³°±ñ¶¥µ»¾ì¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸º¢¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÎò»Ë¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÀÛÃø¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î100Ç¯¡Ù¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ï¢ºÜ°ìÍ÷¡ä¡ä