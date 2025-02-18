²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥Ñ¥¹¥¿¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×¡Ä¤É¤¦ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡ÄÉ×ÉØ´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ø´í¸±¤ÊÊÖÅú¡Ù¤È¤Ï¡Ä!?
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¡¢½ÏÇ¯Î¥º§¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Î¥º§¤Î¸¶°ø¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î¤Û¤ó¤Î¤µ¤µ¤¤¤ÊÉÔËþ¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó4Ëü·ï¤â¤ÎÎ¥º§ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Î¿·´©¡Ø¤Ê¤¼¡ÖºÊ¤Î°ì¸À¡×¤Ï¥«¥Á¥ó¤È¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê²¬Ìî¤¢¤Ä¤³Ãø¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¿È¶á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤ÏÉ×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿¦¾ì¤ä²ÈÄí¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ð¸î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß¤Î²ò·è¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¡£
¡Ø¤Ê¤¼¡ÖºÊ¤Î°ì¸À¡×¤Ï¥«¥Á¥ó¤È¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡Ù Ï¢ºÜÂè65²ó
¡Ø¡Öº£¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ä¥Æ¥¥È¡¼¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡Ä¼«Ê¬¤ËÈó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ø¼Õ¤ì¤Ê¤¤¿Í¡Ù¤¬É×ÉØ¤Î´Ö¤Çµ¯¤³¤¹¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ï¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×
¡Öº£Æü¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥Ñ¥¹¥¿¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¼¡¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×
³°¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ÏÂ¿©¤Ë¤¹¤ë¤«ÍÎ¿©¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤³¤ó¤Ê°ì¸À¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ±ÍÍ¤Î¸À¤¤Êý¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤¦Â¦¤Ï¡¢°ì±þÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ËÁªÂò¸¢¤ò°Ñ¤Í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ËÅú¤¨¤è¤¦
¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÁê¼ê¤ò¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Áê¼ê¤ÈºÙ¤«¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¡¢Êü¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï»é¤Ã¤³¤¤¤«¤é·ù¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¤É¤¦¤»Áê¼ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ð¤«¤êÄÌ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¤À¤±¥à¥À¡£ºÇ½é¤«¤éÄü¤á¤ÆÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤À¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤µ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤¦Â¦¤Ë¤âÆ±¾ð¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢Â¨µÑ²¼¤µ¤ì¤ë¤«¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡ÖÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤â¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤é¡×¤ÈÀâ¶µ¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤ÈÃúÇ«¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤ËÅú¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬ÍÎ¿©¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¶¾Çþ¤Ê¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÄó°Æ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤«¤é¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ò¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯·ù¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë
¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¡Öº£Æü¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¹¥°Õ¤òÌµ²¼¤Ë¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Ê¢Î©¤¿¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¤À¤Ã¤¿¤é¹¥¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·²¿¤«¤Î»ö¾ð¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÏNG¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¤Û¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤³¤½¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×¤ÈÊü¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÅú¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¡ÔÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¡Õ¡Ä°û¤ß¹þ¤ó¤ÇÀ£»ß¤á¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Âç¥²¥ó¥«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈÜ¶±¤Ê°ì¸À¤È¤Ï¡Ä!?¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡È¤ªÀ¤¼¾å¼ê¤Ê¿Í¡É¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª¡Ä²È»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤º¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï