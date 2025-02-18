¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡õ¥¢¥ê¥½¥ó¤â³åºÓ¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦±óÆ£¹Ò¤Ë¸½ÃÏÀä»¿¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×
±óÆ£¹Ò¤Ï¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤ÇÌó20Ê¬½Ð¾ì
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè25Àá¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç¸åÈ¾26Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î³èÌö¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢Áê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¡¢¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò²¼¤²¤Æ±óÆ£¤òÅêÆþ¡£ÃæÈ×¤ò¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¡¢¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¤½¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¡¢ÃæÈ×¤Ç¼éÈ÷¤ËËÛÁö¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿Ø¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤Þ¤Ç¼éÈ÷¤ËÌá¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÁË»ß¡£Áê¼ê¤«¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿±óÆ£¤ÎÊ³Æ®¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡¢¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸åÈ¾¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼é¤ê¤¤Ã¤ÆÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¡£¾¡ÅÀ¤ò60¤Ë¿¤Ð¤·¡¢2°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È7¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î¼ó°Ì¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Ï¡Ö¥ï¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È±óÆ£¤Î³èÌö¤òÆÃÉ®¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ò¸«¤»¡¢¥¦¥ë¥Ö¥¹¤ÎÌÔ¹¶¤òËÉ¤¤¤À¤³¤È¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë