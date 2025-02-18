ÆüËÜ¤Ï¡ÖÀèÃ¼IT¿Íºà¡×¤ò½¸¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡Ä¤³¤ì¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤È¤Ï¡©
¿Í¸ý¸º¾¯ÆüËÜ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
100ËüÉôÆÍÇË¤Î¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬²ÃÂ®¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÏ·²½¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÌ¤Íè¤Î¥É¥ê¥ë¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
µá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿²òÀÏÎÏ
DX¤Ï¡¢ÀèÃ¼IT¿Íºà¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤¿¤À¤±¤Ç»öÂ¤ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÀìÌçÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¡£·Ð±Ä²ÝÂê¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿Íºà¤¬ÉÔºß¤Ê¤¿¤á¤À¡£DX¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ËÄ¾ÀÜ·È¤ï¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¼Ò°÷¤â¡¢DX¤ÎÍøÊØÀ¤ä¡ÖDX¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
DX¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢°ÛÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÁ´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÀè½Ò¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢DX¤Î´ðÈ×¤À¤±À°¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¯¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¡ÖIT²½¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯ºî¶È¤Î¾ÊÎÏ²½¤ä¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÊõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¤À¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀïÎÏ¤¬DX¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡×¡ÊºÆ·±Îý¡Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£»Å»ö¤Îºß¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ³×¤¹¤ëDX¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¤Ø¤È°Ü¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
³Æ´ë¶È¤È¤â¡¢¡È½¾Íè·¿¤ÎIT¿Íºà¡É¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿¦¼ï¤Î¿Í¡¹¤ò°ì¹ï¤âÁá¤¯¡Ö¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¡×¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬DX¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¶ÈÌ³¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·µ¬ºÎÍÑ¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£DX¤Ç»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥¹¥È¥é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¼Ò¼Ò°÷¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÅ¬ºà¡×¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤»¤Æ¡ÖÅ¬½ê¡×¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢º£¸åµá¤á¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿²òÀÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£DX¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬²¿¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤Î¤«¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃæ¤«¤éÍ±×¤ÊÍ½Â¬¤ò¸«½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤¤Å¤¤âÂ¿¤¤¡£´ûÂ¸¤ÎÀïÎÏ¤¬¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Ê¤é¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÄì¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³Æ´ë¶È¤¬¸ÄÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥³¥¹¥ÈÌÌ¤«¤é¤·¤Æ¤âº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£DX¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¿Í¡¹¤Ë»Å»ö¤òÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÇ÷¤ë°Ê¾å¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤Ç´ðÈ×¤òºî¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç´ë¶È´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤Î°ú¤²¼¤²¤ä¼õ¤±Æþ¤ìµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Þ¤ä¹ñºÝ´Ö¶¥Áè¤ËÎ×¤à¤Ë¤ÏDX¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤·¤«ÆüËÜ¤Î¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Ê¾å¡¢¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£DX¤Î´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ÎÀ®ÈÝ¤¬ÆüËÜ¤ÎÉâÄÀ¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Å¤¯¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÀäÌÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä2030Ç¯¤ËÃÏÊý¤«¤éÉ´²ßÅ¹¤ä¶ä¹Ô¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö¾×·â¤ÎÌ¤Íè¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È5¸®²È¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤ò½±¤¦ÂçÊÑ²½¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÀäÌÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä2030Ç¯¤ËÃÏÊý¤«¤éÉ´²ßÅ¹¤ä¶ä¹Ô¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö¾×·â¤ÎÌ¤Íè¡×