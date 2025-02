¡ÖÌÀÆü¤âÂÀÍÛ¤Ï¾º¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡ÄÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¡Ö²Ê³Ø¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×

論文の書き方がわからない…。卒論やレポートを前にして苦労する学生は多いでしょう。でも、論文の「型」を理解すれば、勉強はもっと楽しくなります。

社会人にも必ず役に立つ、論文を書く上で重要な「考え方」とは?

圧倒的な筆力で評判の社会学者・小熊英二さんが、大学生の興味・関心を的確に導く「論文教室」です。

※本記事は小熊英二『基礎からわかる論文の書き方』(講談社現代新書、2022年)から抜粋・編集したものです。

「主題」と「対象」のちがい

人文・社会科学の場合、注意が必要なことがいくつかあります。その1つは、「主題」と「対象」を混同する人が多いことです。

主題と対象はどう違うのか。第2章で挙げた理科の実験を思い出してみましょう。この場合の主題と対象は何ですか?

Aえーと、実験の対象というか、素材にしていたのは、二酸化マンガンと過酸化水素水でした。

教員そうですね。では主題は?

Aうーん、何でしたっけ?

教員最初に、この実験の目的はこれだ、と書くものです。論文の主題提起にあたりますね。

Aああ、「酸素の発生」でしたっけ?

教員そうですね。より論文ふうにいえば、「酸素発生の追試」でしょうか。この場合、対象と主題が違うのは、わかりますよね?

Aはい。「材料」と「それを使ってやること」の違い、と考えればいいですか。

教員悪くないと思います。

人文・社会科学の論文を書こうとする学生には、この区別があいまいになりやすい人がいます。たとえば、「日本について」とかいう論文タイトルだと、「日本」は主題なのか、対象なのか、わからない。まず、この区別を意識することが大切です。

モノは見えるが、法則は見えない

それでは、対象と主題はどう違うのか。もう少し考えてみましょう。

先の例でいえば、「材料」と「それを使ってやること」の違いともいえます。これを言い換えると、以下のように考えればいいかと思います。

まず対象とは何か。それは、目や耳、鼻や指を使うなどして、観測できるものです。たとえば二酸化マンガンの粉は、目で見ることもできるし、指で触ることもできます。

過酸化水素水と混ぜて発生した泡も、肉眼で見ることができます。機材を使って計測する場合でも、原理的には同じです。これを経験的empiricalに観測できる、という言い方をしたりします。

それと同じように、たとえば「インタビュー相手」は対象です。これは目で見て、話を耳で聞くことができます。歴史学が対象にする文書とか、文学研究が対象にする文学作品などの記載も、目で見ることができます。

それに対し、主題というのは何か。これは、目で見たり耳で聞いたりできない、普遍的なものを求める問いのようなものです。その典型は、「法則の探求」です。「これらの現象に共通する法則性は何か」というのが、世にある多くの論文の主題です。

ところで皆さんは、「重力の法則」を見たり聞いたりしたことがありますか。

Bえ? モノが落ちるのは見たことがあります。

教員それは、運動している「モノ」を見た、ということですね。あくまで、「モノ」を見たというだけです。「重力」は見たり触ったりしたことがありますか。

Bモノを持つと重いです。

教員それは、「モノに重力が作用した結果とされる重さ」を感じた、ということですね。「重力」そのものを、見たり触ったりしたことはありますか。

Bそういわれると、自信がなくなってきました。

教員そうね。「重力」や「法則」そのものが、見えたり聞こえたりするわけがない。

Bじゃあ、「重力の法則」って何ですか?

教員私としては、「それがあると前提すると、この世の現象が説明できるもの」という立場をとる、と述べておきましょう。

Bどういうことでしょう。

教員私たちが日ごろ見たり聞いたりしているのは、「手を放すとモノが落ちる」ということにとどまります。「法則」は見えたり聞こえたりしない。

Bだけど、確かな法則なんじゃないですか?

教員確かなのは、いまのところ、「手を放したがモノは落ちなかった」という事例は観測されていないということです。しかし、明日以降もずっとそうかどうかは、誰も保証できない。あなたは保証できますか?

B不安になってきました。

教員この問題をまじめに考えた18世紀の哲学者は、「明日太陽が昇ること」には「経験の供与する以上の信憑性がない」と述べています。つまり、これまでそうだった、ということでしかない。だけれども、考えても「滑稽に思えるだろう」と述べて、そこで止めています。

B実際に滑稽でしょう。だって、太陽が明日昇らないなんてことは、ないでしょうから。

教員そうかな。「これまで1万回も通勤したが会社はあった」ということが、「明日も会社はある」ということを保証しますか?

Bそれは……。

教員「これまで経験した範囲ではそうだった」ということだけでは、「これからもすべてそうだろう」という保証にはならない。

B自分が見たり聞いたりしたことから、未来まですべてそうだ、とはいえないということですか。

教員それが成り立つためには、「万物は過去から未来まで一定の法則に従っているのだ」「だから自分の経験や実験から推論したことが時空を超えて通用するのだ」と信じることが必要です。これは自然の斉一性の原則principle of the uniformity of natureと呼ばれていて、因果関係や法則性を考えるうえでの前提です。しかし、それが証明されたという話は聞いたことがありません。

Bそれじゃ、科学の法則には根拠がない、ということですか?

教員しかし、「重力の法則」があると前提すると、いろいろ説明ができる。見たり触ったりはできないし、本当に実在するのかはわからない。けれども、「それがある」と前提すると、この世のいろいろな現象が説明できる。それが「法則」だというのが、この講義での私の立場です。

日本語では「法則」と「法」は別のものと考えられがちです。しかし、英語のlawやドイツ語のGesetzはどちらの意味にも使います。「自然法則」は、英語だとnatural law、ドイツ語だとNaturgesetzです。

そしてこれらは、「置く」を意味する英語layやドイツ語のsetzenが語源とされます。つまり、自然界や人間界が従うべきものとして、神が「置いた」ものが「法」であり、「法則」だと考えられていたのだといわれます。

当然のことですが、神は見えたり聞こえたりしません。神が「置いた」とされる「法(法則)」も、見えたり聞こえたりしない。

しかし中世ヨーロッパで一般的だった考え方では、自然界や人間界の万物が、天地創造からこの世の終わりまで従うべき永久法lex aeterna があると考えられていました。そして人間は、動物などと違って、この永久法を理性に提示されることによって、たとえ不完全でも知ることができると考えられていました。この考え方が、その後の自然科学の基盤になったことは、多くの科学史家が指摘しています。

ちなみに、「明日太陽が昇ること」には過去の経験以外の根拠がない、と述べたのはスコットランドの哲学者ヒュームです。彼は無神論者だと非難されて、大学にポストを得ることができませんでした。彼の時代の常識では、神が作った普遍的な因果法則の存在を疑うなどけしからん、ということだったのでしょう。

さらに連載記事<「論文を書くのが苦手な人」が絶対に知っておくべき、「書き方」よりもはるかに大切なこと>では、論文を書く上で大切な考え方を丁寧に解説しています。ぜひご覧ください。

なんと、「結論から先に言え」は古代から言われていた! 意外と知られていない「論文の起源」