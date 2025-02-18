Ã¶Æá¤ÎËí¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½¤¹¤®¤ë¢ª¸¤¤¬¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤À·ë²Ì¡Ä»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡Ø¥Ö¥Á¥®¥ì¤Þ¤¯¤ë¸÷·Ê¡Ù¤¬84ËüºÆÀ¸¡Ö·ã¤ª¤³£÷¡×¡Ö¤¤¤ä´î¤ó¤Ç¤ëÀâ¡×
¥Ñ¥Ñ¤Î½¤¹¤®¤ëËí¤òÁ°¤Ë¤´Íð¿´¤Î¼Æ¸¤¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô84Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Û¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¸÷·Ê¤Ë¡Ö·ã¤ª¤³¤¬¥¹¥´¥¤(¾Ð)¡×¡ÖÉ¡¥Ä¥Ã¥³¤ß²á¤®¡×¡Ö°Æ³°Îº¤Ë¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çú¾Ð¤È¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ã¶Æá¤ÎËí¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½¤¹¤®¤ë¢ª¸¤¤¬¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤À·ë²Ì¡Ä»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡Ø¥Ö¥Á¥®¥ì¤Þ¤¯¤ë¸÷·Ê¡Ù¡Û
¥Ñ¥Ñ¤ÎËí¤òÁ°¤Ë¡Ä¡ª¡©
Çú¾Ð¤È¹Í»¡¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ökurosibayorunikki¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¼çÌò¤Ï¹õ¼Æ¸¤¤Î¡Ö¥è¥ë¡×¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤êÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ªÅ¾ÇÌ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤È¤¢¤ëÆü¡¢¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëËí¤ËÉ¡¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢²¿¤À¤«¿¿·õ¤ÊÌÌ»ý¤Á¡Ä¡£¤¹¤ë¤È¡Ø¥¯¥·¥å¥ó¥Ã¡Ù¤È¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢´ã¸÷±Ô¤¯Ëí¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥µ¤¤¡Ä¡Ù¤È¤Þ¤ë¤Ç¥Ë¥ª¥¤¤Î¶¯¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎËí¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¡£¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¸¤¤Ï¥Ë¥ª¥¤¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤à¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
¥¯¥µ¤¤¡ª¤È·ã¤ª¤³¤Ê¥è¥ë¤Á¤ã¤ó
¤¹¤ë¤È¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¤ÈËí¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤ë¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î»ÅÁð¤Ï¡Ø¥¯¥µ¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡Ä¡ª¤ä¤Ï¤ê½¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤ªÅÜ¤ê¤ÎÌÏÍÍ¡£
Î¾¼ê¤Ç¥É¥ó¥É¥ó¡ª¤ÈËí¤òÃ¡¤¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ã¤·¤¹¤®¤ÆºÇ¸å¤Ï¥¬¥¡ー¥Ã¤È¤ª¸ý¤ò³«¤¤¤Æ°î¤ì¤ë»×¤¤¤òËí¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾·ã¤ª¤³¡×¡Ö½¤¤¤ó¤À¤è¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çú¾Ð¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡Ö¤¤¤ä´î¤ó¤Ç¤ëÀâ¤¢¤ë¤¾¡Ä¡©¡×¡Ö»ô¤¤¼ç¤ÎÆ÷¤¤°Â¿´¤¹¤ë¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹Í»¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ñ¤Î¥Ï¥°¤ò¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹♡
¥Ñ¥Ñ¤ÎËí¤Ë¤Ï²á·ã¤ÊÈ¿±þ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë¤¤¤ë¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¥Ñ¥Ñ¡£Î¾¼ê¤ò¿¤Ð¤·Êú¤¤·¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¤Î¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥ë¥ê¤È¤«¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
°ìÅÙ¤Ê¤é¤º2ÅÙÌÜ¤â¼ºÇÔ¡Ä¤·¤«¤·¥Ñ¥Ñ¤ÏÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡ª3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇºÆ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤â¡Ø¤ä¤á¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥Ñ¡Ä¡£¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ëº©´ê¤·¤ä¤Ã¤È¥Ï¥°¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Þ¤ÇËË¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¼Æ¸¤¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡Ö¥Ä¥ó¡×¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Î¡Ö¥Ç¥ì¡×¤âÈ¯Æ°¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è♡
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ökurosibayorunikki¡×¤Ë¤Ï¡¢¥è¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ökurosibayorunikki¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹