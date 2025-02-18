¥Û¥ó¥ÀŽ¥Æü»º¡Ö¥É¥¿¥Ð¥¿ÇËÃÌ·à¡×¤Î´Ö¤Ë¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃæ¹ñBYD¤¬¡ÖAI¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¡×Àë¸À¡ª
Åý¹ç¤´ÇË»»¤È800²¯±ß¤Î½ãÂ»¼º
¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Î»ä¤Ï¡¢ÉáÃÊ¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢Æ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Àè½µ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤È¤â¸À¤¨¤ëÆüÃæÎ¾¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤Ï¡¢Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤ÎÅý¹ç¸ò¾ÄÄä»ß¤ÎÈ¯É½¤À¡£Î¾¼Ò¤ÎÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»È¯É½¤Î¼ÒÄ¹²ñ¸«¤¬¡¢¤È¤â¤Ë2·î13ÆüÍ¼¹ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ê¥Û¥ó¥À¤ÎÊý¤¬¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
»ä¤¬¤è¤êÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü»º¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÂçÀª¶î¤±¤Ä¤±¤¿µ¼ÔÀÊ¤ò¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¸¡¹¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ282²¯±ß¸º¤Î9Ãû1,432²¯±ß¡¢Ï¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±4,144²¯±ß¸º¤Î640²¯±ß¡¢Çä¾å¹â±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï0.7%¡¢Åö´ü½ãÍø±×Ãí1¤Ï51²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤äÍø±×¤Ï¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¸º¾¯¤äÈÎÇä¾©Îå¶â¤ÎÁý²Ã¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
Ì¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Åö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢800²¯±ß¤ÎÅö´ü½ãÂ»¼º¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¥Û¥ó¥À¤«¤éÄó°Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤Ï¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¼«¼çÀ¤ä¶¯¤ß¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¤Î·Ð±ÄÁØ¤ä¼èÄùÌò²ñ¤Ç¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼õÂú¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¾ÍèÅª¤Ë¡¢¸Ä¼Ò¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¨¶È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¡×
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¼Ö¼«ÂÎ¤¬¡Ö¸Å½¤¤¡×
2025Ç¯3·î´ü·è»»¤ÎÍ½Â¬¤¬¡¢800²¯±ß¤Î½ãÂ»¼º¤È¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤È¡¢Âè2°Ì¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÎºòÇ¯¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢3143Ëü6000Âæ¤Ç¡¢16Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÆü»º¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ12¡¦2¡ó¸º¤Î69Ëü6631Âæ¡£¤³¤ì¤ÏÁ´ÂÎ¤Î2¡¦2¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¡¢ÅìÉ÷Æü»º¤Î¾ï½£¹©¾ì¤òÊÄº¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¾¤Î¹©¾ì¤âË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Æü»º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥è¥¿¤Ï6¡¦9¡ó¸º¤Î177Ëü6000Âæ¡¢¥Û¥ó¥À¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢30¡¦9¡ó¸º¤Î85Ëü2269Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¼Ö¼«ÂÎ¤ò¡¢¡Ö¸Å½¤¤¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ò¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î±äÄ¹¡×¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¼Ö¤ÏEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë²½¤ÎÇÈ¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤À¡£ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬À¤³¦¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ï¿Ó¡Ê¤Ï¤Ê¤Ï¡Ë¤À¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¿·¼Ö¤ÎNEVÈæÎ¨¤¬£´³äÄ¶¤¨
¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ëNEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¦Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ë¤Î³ä¹ç¤Ï40¡¦9¡ó¤È¡¢½é¤á¤Æ4³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè·¿¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¡Ê¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¡Ë¤Ï1590ËüÂæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÈ¾Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆü»º¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ2¡¦8¡óÁý¤Î92Ëü4008Âæ¤È¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢³Î¼Â¤ËÍø±×¤ò¼è¤ì¤ë¹âµé¼Ö¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤âÈÎÇäÎÌ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢º£Ç¯°Ê¹ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀÖ»ú¤ÎÆü»º¡×¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤µ¤é¤Ë°Å¤¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¤È¤ÎÅý¹ç¤Î¡ÖÇò»æÅ±²ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¸ß¤¤¤Ë¡ÖÆÈ¤ê¿È¡×¤Ç¤Ï¿´ºÙ¤¤¤«¤é¤È¡¢À¯Î¬·ëº§¤Ë¸þ¤±¤¿¸«¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ·ëº§¼°¤ÎÆü¼è¤ê¤Þ¤Ç·è¤á¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢·ë¶É¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢º§Ìó¤òÇË´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÃË¡×ÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¡Ö·è¤á¤¿¡×
»ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÆü»º¤Î·Ð±ÄÁØ¤ä¼èÄùÌò²ñ¤Ç¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼õÂú¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£Æü»º¤Î¼èÄùÌò¤Ï52¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Øµé²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¼èÄùÌò²ñ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢Åý¹ç¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤À¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Î²ñµÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¤Þ¤¿»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢°Õ¸«¤Ï¶¯¹Å¤ÊÊý¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÀïÁ°¤ÎÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î³ÕµÄ¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤ÎÅµ·¿¤À¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³Æ¡¹¤¬¼«¸ÊÊÝ¿È¤ò¿Þ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊÝ¿È¤Ë·¹¤¯¤«¤é¤À¡£Æü»º¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Û¥ó¥À¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯52¿Í¤Î¼èÄùÌò¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«Âà¿¦¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î¼èÄùÌò¤Ï¡¢»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹°Ê²¼¡¢12¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇÆü»º¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥À¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯°ú¤À¡ª¡×¡Ö¤ï¤¬¼Ò¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹Å¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¤½¤¦¤À¡×¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥À¤ËÁá¤¯Çã¤ï¤ì¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼èÄùÌò¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÄÀÌÛ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÃË¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤ÎÇò»æÅ±²ó¤ò¡Ö·è¤á¤¿¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´ë¶ÈÅý¹ç¤Î·×²è¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î²°Âæ¹ü¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î2°Ì¤È3°Ì¤ÎµðÂç´ë¶È¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤òÅÒ¤±¤¿¡Ö·Ð±ÄÅý¹ç¥×¥é¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤¤¤µ¤µ¤«Âç¶Ä¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤¬·¹¤±¤Ð¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬·¹¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¥Û¥ó¥À¤âÆü»º¤âÈ´¤µî¤Ã¤¿BYD
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÏÃ¤Ë°Ü¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤¬¡Öº§ÌóÇË´þ¡×¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢×ÂÀ±¤ÎÇ¡¤¯¡¢¤³¤ÎÎ¾¼Ò¤òÈ´¤µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼BYD¡ÊÈæ°¡íì¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤«¤é30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯¤Ë¹Åì¾Ê¿¼圳¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤¬100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤â¤Ï¤äEV¤ÈPHV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤·¤«À¸»º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ºòÇ¯¤ÎBYD¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ41¡¦3¡óÁý¡Ê¡ª¡Ë¤Î427Ëü2145Âæ¡£¥Û¥ó¥À¤Î380Ëü7311Âæ¡¢Æü»º¤Î334Ëü8687Âæ¤ò°ìµ¤¤ËÈ´¤µî¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾å¤Ë¤â¤¦¥È¥è¥¿¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÍ´ë¶È¤Î¾å³¤µ¥¼Ö½¸ÃÄ¤Î401ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎBYD¤¬¡¢2·î10ÆüÌë7»þÈ¾¡ÊÃæ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤«¤é¿¼圳¤ÎËÜ¼Ò¤Ç¡¢¡ÖÅ·¿ÀÇ·´ã³«ÁÏÁ´Ì±ÃÒ²ï»þÂå¡×¡ÊÅ·¿ÀÇ·´ã¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯Á´¹ñÌ±¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¥é¥¤¥Ö»þÂå¡Ë¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È²½ÀïÎ¬È¯É½²ñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï2»þ´Ö¶á¤¯¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò¡¢BYD¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊüÁ÷¤Ç¸«¤¿¡£
È¯É½²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢ñ¥ÁÖ¡Ê¤µ¤Ã¤½¤¦¡Ë¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤Î²¦ÅÁÊ¡¡Ê¤ª¤¦¡¦¤Ç¤ó¤Õ¤¯¡ËCEO¤Ï¡¢3Ê¬10ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯¡¢¤ï¤¬¼Ò¤Ï¡ØÅ·¿ÀÇ·´ã¡Ù¤Î¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¶È³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤Î¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁ´¹ñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Æ»Ï©¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ää¼Ö¡ÊÃó¼Ö¾ì¤Ø¤Î¼ýÇ¼¡Ëµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Æ°Ää¼Ö¡¢±ó³ÖÄä¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÂåÍýÄä¼Ö¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï³Ú¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈèÏ«¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÁ´ÂÎ¤Î21¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»àË´Î¨¤Ï83¡ó¤Î¹â¤µ¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Ï°ÂÁ´Ç½ÎÏ¤Îµ»½Ñ¤¬Âè°ì¤À¡£2020Ç¯¤Ë»ä¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÏEV¤ÎºÇÂç¤Î¹ë²Ú¤ÊÀßÈ÷¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£5Ç¯¸å¤Îº£Æü¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¸ÀÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÊÁö¹Ô¤ÎºÇ¶¯¤Î¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë¤È¡£BYD¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤ÎÉáµÚ¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÁö¹Ô¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ÈÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BYD¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤ËÅëºÜ¤·¤¿¡ÖÅ·¿ÀÇ·´ã¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¾ã³²¤Ï¹â²Á³Ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»×¤¦¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬µý¼õ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á»ä¤Ï¡¢BYD¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¡£¡Ê²ñ¾ì¤ÎÇï¼ê¡Ë
ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¯Âç¤Ê¸¦µæ³«È¯Ç½ÎÏ¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤¬¤â¤¿¤é¤¹µðÂç¤ÊÍÍø¤µ¤âÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ä¤Ï3¤Ä¤Î¸Ç¤¤¿´°Õµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤¤»Ô¾ì¤Ë²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
»ä¤Ï¤³¤³¤ËÀµ¼°¤ËÀë¸À¤¹¤ë¡£BYD¤Î¡ØÅ·¿ÀÇ·´ã¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£BYD¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÏÅý¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯21¼ïÎà¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï20Ëü¸µ¡ÊÌó420Ëü±ß¡Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ê¡ØÅ·¿ÀÇ·´ã¡Ù¤ò¡Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£15Ëü¸µ¡ÊÌó315Ëü±ß¡Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£10Ëü¸µ¡ÊÌó210Ëü±ß¡Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£10Ëü¸µ°Ê²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ø³¤²ª¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤À¤¬¡Ä¡Ä¤ä¤Ï¤ê¤¹¤Ù¤Æ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¡Ê²ñ¾ì¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¡Ë
2025Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤ë¸µÇ¯¤À¡£º£Ç¯¡ÊBYD¤Î¡Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦ÊþÍ§¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¸å2¡¢3Ç¯¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°ÂÁ´¥Ù¥ë¥È¤ä¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤À¤±¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÁ´¼Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¸µÇ¯¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤ÎÁ´ÌÌÅª¤ÊÉáµÚ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬µ»½ÑÌÌ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤³¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Ý»ý¤·¡¢µ»½ÑÇ½ÎÏ¤ò¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤ËÉÔÃÇ¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¼«¿®¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¼«¿®¤Ê¤Î¤À¡£¡ÊºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÇï¼ê¡Ë¡×
°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¬¿¼圳¤ÎBYDËÜ¼Ò¤Ç¡¢²¦ÅÁÊ¡CEO¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢7Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ë¡¢¼«¿®È¾Ê¬¡¢ÉÔ°ÂÈ¾Ê¬¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤ä¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤Î°Âµ«¾ÊëÂ¤ê¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á´¿È¤Ë¼«¿®¤¬Þý¡Ê¤ß¤Ê¤®¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¸þÁ°´Ç¡×¡Ê¥·¥¢¥ó¥Á¥¨¥ó¥«¥ó¡áÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¶Á°¸þ¤¤Ç¥¤¥±¥¤¥±¥É¥ó¥É¥ó¤È¤¤¤¦Ä´»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢BYD¤Î´´Éô¤¿¤Á¤¬¡¢¡ØÅ·¿ÀÇ·´ã¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ö³°Éô¤Î¿Í¤Ï¡¢BYD¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¸ÀÍÕ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¡ØÅÅÆ°²½¡Ù¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÁ°È¾¤Ê¤é¡¢¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡Ù¤Ï»î¹ç¤Î¸åÈ¾¤À¡×
1000Ò°Ê¾å¤ò°ÂÁ´¤ËÌµ¿Í±¿Å¾
¡ÖBYD¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¡ØÅ·¿ÀÇ·´ã¡Ù¤Îµ»½Ñ¤ÎÊìÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ØÅ·¿ÀÇ·´ã¡Ù¤Ï3¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÅ·¿ÀÇ·´ãA¡Ù¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Î3¼ïÎà¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¼ç¤Ë¡Ø¶ÄË¾¡Ù¡Ê¥ä¥ó¥ï¥ó¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¡£¡ØÅ·¿ÀÇ·´ãB¡Ù¤â¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¼ç¤Ë¡ØÆÀª¡Ù¡Ê¥Ç¥ó¥Ä¥¡¡Ë¤äÂ¾¤ÎBYD¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ØÅ·¿ÀÇ·´ãC¡Ù¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Î3¥ì¥ó¥º¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢BYD¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØÅ·¿ÀÇ·´ãC¡Ù¤Ï¡¢Á°Êý´Æ»ë»°´ã¶À¡Ê5R12V12U¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢5Âæ¤Î¼þÊÕ»ëÌî¥«¥á¥é¡¢4Âæ¤Î¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¡¢5Âæ¤Î¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¡¢12Âæ¤ÎÄ¶²»ÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤À¡£
¡ØÅ·¿ÀÇ·´ãC¡Ù¤Î¹âÂ®¥Ê¥Ó¥²¡¼¥ÈÀÇ½¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Î1000km°Ê¾å¤ÎÌµ¿Í±¿Å¾¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï°ìÊâ¤º¤Ä¡¢»þÂ®120km¤È140km¤ÎAEB¡Ê¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡ËÇ½ÎÏ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢AVP¡ÊÃó¼Ö¾ì¤Î¼«Æ°¼ýÇ¼¡Ë¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ò99¡ó¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö°ìÂæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ìÅ©¤Î¿åÅ©¤Ë¤¿¤È¤¨¤ì¤Ð¡¢BYD¤Ï°ìÊÒ¤Î³¤¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏNEV¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸Â®ÅÙ¤ò·×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¸µÇ¯¤òºÌ¤ë¡ØÅ·¿ÀÇ·´ã¡Ù¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏBYD11Ëü¿Í¤Îµ»½Ñ¼Ô¡¢¤È¤ê¤ï¤±5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤¿¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIÉÕ¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£ËÜÆü¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¼«¼Ò¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ËÅëºÜ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¡ØÅ·¿ÀÇ·´ã¡Ù¤Ï¡¢BEV¡ÊÄ»â×¿Þ¡á3¼¡¸µ¤ÎÃÎ³Ð¡Ë¡¢Transformer¡Ê2¼¡¸µ¤È3¼¡¸µ¤Î»ëÅÀÊÑ´¹¡Ë¡¢Occupancy¡ÊÀêÍÎ¨Í½Â¬¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÂ®¼«Æ°¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¼ÖÀþÊÑ¹¹¡¢½ÂÂÚ»þ¤ÎÁö¹Ô¡¢¼«Æ°Ãó¼Ö¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê1·î20Æü¤ËºÇ¿··¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿À¸À®AI¡Ë¡ØDeepSeek¡Ù¤â¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤ËDeepSeek¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¥È¥Ã¥×¤ÎBYD¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹°Âµ¥¼Ö¡¢µÈÍøµ¥¼Ö¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Î¸¦µæ³«È¯Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÊÑ¹¹¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢BYD¤¬»Å³Ý¤±¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤Î¡Ö²Á³ÊÇË²õ¡×¤Ë¤â¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÊ¡²»¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êDeepSeek¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËBYD¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÈÍø¡¢´ñ¿ð¡¢Ä¹°Â¡¢ÅìÉ÷¤Ê¤É¡¢20¼Ò°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬DeepSeek¤ÈÄó·È¤·¤¿¡£
DeepSeek¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î¸¦µæ³«È¯¤¬¡¢º£¸åµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¡¢ºÇÂç¼ê¤ÎBYD¤Û¤É¸¦µæ³«È¯Èñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤â¡¢DeepSeek¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ê¤É¤Î²þÀµ¤ä¡¢¿·Ë¡¤ÎÀ©Äê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Á¤é¤âµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼óÅÔ¡¦ËÌµþ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ËÌµþ»Ô¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¡Ê»ÔµÄ²ñ¤Î´´Éô²ñ¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë¡¢¡ÖËÌµþ»Ô¼«Æ°±¿Å¾¼«Æ°¼Ö¾òÎã¡×¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£Á´7¾Ï48¾ò¤«¤é¤Ê¤ë¤³¤Î¾òÎã¤Ï¡¢º£Ç¯4·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¼ç¤Ê¾ò¹à¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
Âè 1 ¾ò
¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±þÍÑ¤ÎÉ¸½à²½¤ÈÂ¥¿Ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¸òÄÌ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£·úÀß¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¼Ò²ñ¸ø¶¦Íø±×¤Î°Ý»ý¤ÈÊÝ¸î¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤Î°ÂÁ´¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Î§¤È¹ÔÀ¯Ë¡µ¬¤Ë½¾¤¤¡¢ËÜ»Ô¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤ÆËÜ¾òÎã¤òÀ©Äê¤¹¤ë¡£
Âè12¾ò
ËÜ»Ô¤Ï¡¢´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢²Ê³Ø¸¦µæµ¡´ØÅù¤¬¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ¸¦µæµÚ¤Ó±þÍÑ¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼çÍ×´ðÈ×µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê¸¦µæ½ê¡¢µ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡¢¶¦ÄÌµ»½Ñ¸¦µæ³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
ËÌµþ¤Ê¤É¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¾òÎã¤ò»Ü¹Ô
Âè 17 ¾ò
»Ô¿ÍÌ±À¯ÉÜ¡Ê»ÔÌò½ê¡Ë¤Ï¡¢»Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¸òÄÌ³«È¯·×²è¤È¼«Æ°±¿Å¾¼Ö³«È¯·×²è¤Ë½¾¤¤¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÈÆ»Ï©¤ò¡¢·èÄêµÚ¤ÓÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´ÂÎ·×²è¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
Âè 18 ¾ò
ËÜ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê±èÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î±èÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Æ»Ï©¤Î¿·Àß¡¢ºÆ·ú¡¢³ÈÄ¥¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¸òÄÌ³«È¯·×²è¤È¼«Æ°±¿Å¾¼Ö³«È¯·×²è¤ÎÍ×·ï¤Ë½¾¤¤¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÏ©Â¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Âè 21 ¾ò
ËÜ»Ô¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤ÎÂ¬ÎÌµÚ¤ÓºîÀ®¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¤äµ¡´Ø¤¬¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¹ñ¤Îµ¬À©¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼«Æ°±¿Å¾ÍÑ¤Î¹âÀºÅÙÃÏ¿Þ¤Î°ÂÁ´¤ÊÅ¬ÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ÃÏ¿Þ¤ÎÍ×ÁÇÃê½Ðµ»½Ñ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·µ»½Ñ¡¢ÃÏ¿Þ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¿×Â®²½µ»½Ñ¡¢ÃÏÍý¾ðÊó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Î±þÍÑ¡¢µÚ¤ÓÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾©Îå¤·¡¢»Ù±ç¤¹¤ë¡£
Âè 23 ¾ò
ËÜ»Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î³×¿·Åª¤Ê±þÍÑ³èÆ°¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¡¢¿·¤·¤¤¾õ¶·¡¢¿·À½ÉÊ¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢±¿Å¾¤È¾è¼ÖÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤·¡¢ÄÌ¹Ô¤ÎÍøÊØÀ¤È±¿Å¾¤Î°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
(1) ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤ÎÄÌ¹Ô
(2) ¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ê³°¤ÎÅÔ»Ô¥Ð¥¹¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎ¹µÒÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹
(3) ´í¸±Êª±¿Á÷°Ê³°¤ÎÏ©¾å²ßÊª±¿Á÷
(4) ¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÀÜÂ³¡¢±ÒÀ¸À¶ÁÝ¡¢·ÙÈ÷¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î»Ô¤Î±¿¹ÔÊÝ¾ã
(5) ¹ñ²ÈµÚ¤ÓËÜ»Ô¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î±þÍÑ¾õ¶·
¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆüÃæ¤Îº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä
Âè 31 ¾ò
¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬Æ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´Ë¡µ¬¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ»Ï©Áö¹ÔÃæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸ø°Âµ¡´Ø¤Î¸òÄÌ´ÉÍýÉôÌç¤Ï¡¢¹ñ¤Î´ØÏ¢µ¬Äê¤Ë½¾¤Ã¤ÆÄ´ºº¤·¡¢½èÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±¿Å¾¼Ô¡¢°ÂÁ´Ã´Åö¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ÂÁ´´Æ»ë°÷¤Ï¡¢µ¬Äê¤Ë½¾¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸ø°Âµ¡´Ø¤Î¸òÄÌ´ÉÍýÉôÌç¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤¬·ÚÈù¤ÊÊªÅªÂ»³²¤Î¤ß¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ë»ö¼Â¤È¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¼«¤éÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡£
Âè 44 ¾ò
ËÜµ¬Â§Âè 27 ¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢Æ±°Õ¤Ê¤¯¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆ»Ï©¿½ÀÁ»î¸³³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±¿Í¢ÉôÌç¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÄä»ß¤òÌ¿¤¸¡¢°ãË¡¼ý±×¤ÏË×¼ý¤·¡¢3 Ëü¸µ¡ÊÌó63Ëü±ß¡Ë°Ê¾å 10 Ëü¸µ¡ÊÌó210Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤Ë¡Î§¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ÐËÌ¾ÊÉð´Á»Ô¤Ç¤â3·î1Æü¤ËÆ±ÍÍ¤Î¾òÎã¤ò»Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¡¢³ÆÅÔ»Ô¤ÇË¡À°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
Áí¤¸¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Î¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤¥É¥¿¥Ð¥¿·à¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤¬¡¢¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤Î¡Ö°Ì´¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Ä2025Ç¯¤Î½ÕÀá¤¬¡Ö¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾²ÃÈË¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòµ·,
²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©