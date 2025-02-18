¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¤¬3·î¤Ë¼«ÅÁ¤ò½ÐÈÇ¡¡ÌÓÂôÅì¤«¤é½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Þ¤ÇÃæ¹ñºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤é¤È¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¸ò¾Ä¤ÎÆâËë¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡¢¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¡Ê°Ê²¼¡¢¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¡Ë¤Î¿·Ãø¤¬º£Ç¯3·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î6Æü¤Ë90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤Ï¿·Ãø¤ÎÃæ¤Ç¡¢1956Ç¯¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Î¥é¥µ¤«¤é¤ÎÌ¿¤¬¤±¤ÎÃ¦½Ð·à¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃæ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤È¤Î¶¨µÄ¤ä¸ò¾Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ÅÙ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸Ì¿Ãæ¤ÎÃæ¹ñ¤È¤ÎÏÂ²ò¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¿·Ãø¤Î½ñÌ¾¤Ï¡ØÀ¼¤Ê¤¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ø¤ÎÀ¼¡¡¤ï¤¬¹ñÅÚ¤È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î70Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÆ®Áè¡Ù¡ÊVoice for the Voiceless: Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People¡Ë¤Ç¡¢3·î11Æü¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤ä¥Á¥Ù¥Ã¥È¤ÎÊ¸²½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¿ô½½ºý¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·Ãø¤Ï3ºýÌÜ¤Î¼«ÅÁ¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÂÐ¤·¤Æ¤¤¿ÌÓÂôÅì¤ä¼þ²¸Íè¡¢¸ÕÍÔË®¡¢ìä»çÍÛ¡¢¸Õ¶ÓÞ¹¡¢½¬¶áÊ¿¤éÃæ¹ñ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤È¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤äÏÀÁè¡¢À¯¼£Åª¤ÊÆ°¤¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿½é¤á¤Æ¤Î½ñ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤ÏÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÀ®Î©¸å¡¢ÌÓÂôÅì¡¢¼þ²¸Íè¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤¿¤¬¡¢1959Ç¯¡¢¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤¬16ºÐ¤Î»þ¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¤Îµï½»¶è¤Ç¤¢¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥È¡Ê¸½ºß¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¡Ë¤òÉðÎÏÀ©°µ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¿ô¤ÎÂ¦¶á¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥É¤ËÆ¨¤ì¤¿¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇË´Ì¿À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Ãø¤Ç¤Ï1949Ç¯¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤È¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¤á¤°¤ë¸ò¾Ä¤äÏÀÁè¤Ê¤É¤ò½é¤á¤Æ¾Ü¤·¤¯½ñ¤É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤äÅÞ¡¦À¯ÉÜ¹â´±¤Ï¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤ä¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¸ò¾Ä¤Î²áÄø¤Ç¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬µ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤Ïº£¸å¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤Î¹âÁÎ¤é¤È¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ»ØÆ³Éô¤Ï¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÎ¾¼Ô¤ÎÂÐÎ©¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£