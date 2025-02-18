¡ÖÃÔ´Á¤Ë¤¢¤¦¢ªºâÉÛÌµ¤¯¤Ê¤ë¢ª²´éÚ¤ËÂçÅö¤¿¤ê¡×¥Ö¥ì¥À¥¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÈºÒÆñ¡ÉÂ³¤¹ðÇò
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÄ»³¤¢¤¤¤ê¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÈºÒÆñ¡É¤¬¼¡¡¹Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÄ»³¤Ï17ÆüÄ«¤Î¹¹¿·¤Ç¡ÖÃÔ´Á¤Ë¤¢¤¦¢ªºâÉÛÌµ¤¯¤Ê¤ë¢ª²´éÚ¤ËÂçÅö¤¿¤ê¢«¤¤¤Þ¤³¤³¡×¤Èµ½Ò¡£ÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖºÇ°¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀÄ»³¤Ï¡Ö¤à¤·¤í¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÊÖÅú¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤é¸å¤Ï¾º¤ë¤À¤±¡×¡Ö°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íÎÉ¤¤¤³¤È¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄ»³¤Ï22Ç¯7·î¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡×¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡ËÂè5²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï°Ø»Ò¤ò½³¤ë¤ó¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£