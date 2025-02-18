¡Ò½»Ì±»²²Ã¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Î²ÝÂê¡Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÐÊý¸þÅª¡¦ÃÊ³¬Åª¾ðÊóÄó¶¡¤Î½ÅÍ×À
ÅÔ»Ô·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½»Ì±»²²Ã¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Î·Á¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£½»Ì±¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤ÎÅçÅÄÁÔ°ìÏº»á¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
ÃÎ¼±Äó¶¡¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ß³ê²½
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
ÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤¬ÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤ËµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯·Á¼°¤¬¼è¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô´Ö¤Î³èÈ¯¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µÄÏÀ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä¶½Ì£¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â´¶¾ð¤òÊú¤¡¢È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¾å¼ê¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ËÉÔ°Â´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òMcCroskey¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¡ÊCommunication Apprehension¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤¿*¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Ï¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¸Ä¿Í¤¬¾ï¤Ë»ý¤ÄÆÃÀÅª¤Ê¤â¤Î¤È¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
*McCroskey, J. C. Oral Communication Apprehension: A Summary of Recent Theory and Research. Hum Commun Res 4, 78-96 ¡Ê1977¡Ë
¡¦ÆÃÀÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â
ÆÃÀÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¾õ¶·¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â
¾õ¶·¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë¤Ï²ñµÄ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢ÂÐÏÃ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë*¡£
*¶áÆ£¿¿¼£ & ¥ä¥ó¥¤¥ó¥ê¥ó. ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Î·ÁÀ®¤È¼£ÎÅ. ¡Ê¥Ê¥«¥Ë¥·¥ä½ÐÈÇ, 1996¡Ë
¡¦¿ÍÊª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â
¿ÍÊª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤ÏÆÃÄê¤ÎÊ¹¤¼ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ëÉÔ°Â´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ÛÀ¤È¤Î²ñÏÃ¤äÇ¯¾å¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎºÝ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¾õÂÖ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â
¾õÂÖ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤ÏÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤ä¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë°ì»þÅª¤ÊÉÔ°Â´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£4¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤ÎÊ¬Îà¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤ÈÉÔ°Â´¶¾ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î4¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÀÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤¬ºÇ¤â¹°è¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â´¶¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¡¢¿ÍÊª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Î½ç¤Ë¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾õÂÖ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤¬ºÇ¤â¸ÂÄêÅª¤Ëµ¯¤³¤ëÉÔ°Â´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«¸ÊÄè¼¨ÍýÏÀ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤¬µ¯¤³¤ëÍ×°ø¤È¤·¤ÆLeary*¤Ï¼«¸ÊÄè¼¨ÍýÏÀ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ÊÄè¼¨¤È¤ÏÂ¾¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ò¼«Ê¬¤Îµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¼«¸ÊÄè¼¨ÍýÏÀ¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òÁàºî¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¤½¤ì¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤ËÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ÊÄè¼¨ÍýÏÀ¤òµ¹æ¼°¤ÇÉ½¤¹¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
*MŽ¥RŽ¥¥ê¥¢¥ê¥£¡ÊÀ¸ÏÂ½¨ÉÒÌõ¡Ë. ÂÐ¿ÍÉÔ°Â. ¡ÊËÌÂçÏ©½ñË¼, 1990¡Ë
CA=f[M¡ß¡Ê1-p¡Ë]
¤¿¤À¤·¡¢
CA:¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â
M:ÆÃÄê¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°µ¡¤Å¤±¤Î¥ì¥Ù¥ë
p:¸Ä¿Í¤ÎË¾¤à°õ¾Ý¤òºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¼ç´ÑÅª³ÎÎ¨
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤ò²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï°õ¾ÝÉÕ¤±¤ÎÆ°µ¡¥ì¥Ù¥ë¡ÊM¡Ë¤ò²¼¤²¤ë¤«¡¢°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¤Î¼ç´ÑÅª³ÎÎ¨¡Êp¡Ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¤Î¼ç´ÑÅª³ÎÎ¨¡Êp¡Ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤¬Äã¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë*¡£
*ÅçÅÄÁÔ°ìÏº. ÅÔ»Ô·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë½»Ì±»²²Ã¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ°Â´¶¾ð¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ. Ì¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»ÎÏÀÊ¸ ¡Ê2022¡Ë
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë
¾¾Èø»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë*¡Ê¿Þ-1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á÷¤ê¼ê¤È¼õ¤±¼ê¤Î´ûÍÃÎ¼±¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÍÃÎ¼±¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢óòó÷¤¬À¸¤¸¤ë¡£
*¾¾ÈøÂÀ²Ã»Ö. ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿´Íý³Ø Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¡¦¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¡¦Ç§ÃÎ¹©³Ø¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á. ¡Ê¥Ê¥«¥Ë¥·¥ä, Japan, 1999¡Ë
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Æ±¤¸Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îóòó÷¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â»öÁ°¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÄó¶¡
½»Ì±»²²Ã¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½-1¤ËÉ®¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°ìÎã¤È¤·¤Æ¼¨¤¹¡£¤³¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°»ÔÁí¹ç·×²è2023¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¼±¼Ô¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤È¾ðÊóÄó¶¡
¾ðÊóÄó¶¡¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Ï±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ÎÆâÍÆ¤¬²á¾ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢µÄÏÀ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢µÑ¤Ã¤Æ»²²Ã¼Ô¤¬º®Íð¤·¡¢µÄÏÀ¤Î¾ÇÅÀ¤ò¸«¼º¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²áÅÙ¤ËÀìÌçÅª¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢µÄÏÀ¤Î¼çÂê¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÇØ·Ê¾ðÊó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤É¤Î¾ðÊó¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ç°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤Î¼«¸ÊÄè¼¨¥â¥Ç¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é³°¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢µÄÏÀ¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤òÏÃ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÄè¼¨ÍýÏÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¤Î¼ç´ÑÅª³ÎÎ¨¡Êp¡Ë¡×¤¬Äã²¼¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Î¤¢¤È¡¢¼óÄ¹¤«¤é¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¤½¤Î¸å¤ÎµÄÏÀ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¬²¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤«¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë
½»Ì±»²²Ã¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¾ðÊóÎÌ¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¤òÅª³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÎÌ¤ÈÆâÍÆ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÏ°Ï¤Î¾ðÊó¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡ÖÃÊ³¬Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡×¤ä»²²Ã¼Ô¤¬¼«¤éÍß¤·¤¤¾ðÊó¤ò¼ÁÌä½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ÖÁÐÊý¸þÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÊ³¬Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡
¾ðÊó¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÎÌ¤ÈÆâÍÆ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë·×²è¤ÎÁ´ÂÎÁü¤äÇØ·Ê¾ðÊó¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô´Ö¤Ç¶¦Í¤¹¤Ù¤´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤òµÄÏÀ¤Î³«»Ï¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËÄó¼¨¤¹¤ëÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î·Á¼°¤ò¹©É×¤·¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¿Þ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ðÊó¤ÎÄó¼¨½ç½ø¤äÉ½¸½ÊýË¡¤ò¹©É×¤·¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òÏÃ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÐÊý¸þÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡
ÁÐÊý¸þÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¼õÆ°Åª¤Ë¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÁÌä¤ä°Õ¸«¤ò¼«Í³¤Ë½Ò¤Ù¤ëµ¡²ñ¤ò¹Ö¤º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·Á¼°¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¼ÁÌä¤ä°Õ¸«¤ò¼«Í³¤Ë½Ò¤Ù¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÄÏÀ¤òÁÐÊý¸þÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¾ðÊó¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ö¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë»öÂÖ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤è¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£µÄÏÀ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¡Øº£¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ï²¿¤«¡Ù¤ä¡Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¼ÁÌä¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡Ù¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢µÄÏÀ¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¼ÁÌä¤âÅª³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÃÊ³¬Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ÈÁÐÊý¸þÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×
ÅÔ»Ô·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë½»Ì±»²²Ã¤Ï¡¢·×²è¤ÎÆ©ÌÀÀ¤äÀµÅöÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ÈÁÐÊý¸þÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬·×²è¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Î¾ÇÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¾ðÊó¤ò½ç½øÎ©¤Æ¤ÆÄó¼¨¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢µÄÏÀ¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¼Ô´Ö¤ÎÇ§¼±¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÐÊý¸þÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¼ÁÌä¤ä°Õ¸«¤ò¼«Í³¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÄÏÀ¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·Á¼°¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬µÄÏÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¼«¤éµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬µÄÏÀ¤Î¿Ê¹Ô¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÊäÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ÎÄäÂÚ¤òËÉ¤°Ìò³ä¤â²Ì¤¿¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±»²²Ã¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¡¢»²²Ã°ÕÍß¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢½»Ì±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤¬·×²è¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤Î¼Á¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¤â¡¢½»Ì±»²²Ã¤ÎÍ¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡ÊýË¡¤Î¸¦µæ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£