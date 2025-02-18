¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤È¤Ï¥¡¼¥ÞÉ÷¤«¡©¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÉ÷¤«¡©¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼ÏÀÁè¤Ë·èÃå⁉︎¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤â¶Ã¤!!¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
½÷À²ñ¼Ò°÷¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡ÖOL¤Á¤ã¤ó¥ºÆü»ï¡×¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ã¡¼(@tyanekosu)¤µ¤ó¤¬X(µìTwitter)¤äpixiv¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢½÷À²ñ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¡ÈASAP¡É¤È¤«¤ÎÎ¬¸ì»È¤¦¿Í¥¦¥¶¤¤¡×¤ä¡Ö¤¿¤Ð¤³µÙ·Æ¤¢¤ë¤Ê¤é¤ªÃãµÙ·Æ¤â¤¢¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÃæ¤«¤é¥«¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
SNS¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡ÖOL¤Á¤ã¤ó¥ºÆü»ï¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¡¼¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ï¡¢¼Â²È¤Ç¤Îµ²±¤È¸½Âå¤ÎÎÁÍý»ö¾ð¤òÍí¤á¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤¬ÏÃÂê¤À¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÎOL3¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢¡Öº£ÈÕ¤ÏºòÆü¤Î»Ä¤ê¤Î¥«¥ì¡¼¤Ç¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¸åÇÚ¡¢ÊÌ¤Î»Ò¤¬¡Ö¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¤Á¤ã¡¼¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼É÷¤Î¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤Á¤ã¡¼¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ç¤Ï»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¥ë¥¦¤Ë¤´ÈÓ¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È²û¤«¤·¤à¡£Í§¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤Îº®¤¼¤´ÈÓ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¥«¥ì¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÉ÷¤ò¡Ö¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÎÁÍý¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ÏÆüËÜÈ¯¾Í¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜÍ¹Á¥¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ç¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼É÷¡×¤Î¤â¤Î¤¬¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï³Æ¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤¬¥«¥ì¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÉ÷¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ÎÁÇ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤ã¡¼¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ÈOL¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤Ã¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£Â¾¤ÎÏÃ¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¤Á¤ã¡¼(@tyanekosu)