¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û´úÍÈ¤²µÇ°Æü¡Ö¸åÆ£ÍÎ±ûµª vs Ãª¶¶¹°»ê¡×¤Î°ÕµÁ¡¡ 17Ç¯Á°¤Ïà°Å¹õ´üÃ¦µÑá¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£µ£³Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö´úÍÈ¤²µÇ°Æü¡×£³·î£¶ÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï²¦¼Ô¡¦¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£µ¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¡¦Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤Âå¸òÂå¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂÀï¤Ë¡¢¿·À¤ÂåÀï»Î¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢ÌÁ¼çÃÄÂÎ¤ÎÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢£²£²Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÈá´ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¸åÆ£¤È¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ëÃª¶¶¤Î£²¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£²¿Í¤¬½é¤á¤ÆÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç£É£×£Ç£ÐÀï¤òÀï¤Ã¤¿£²£°£°£·Ç¯£±£±·î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¶ì¤·¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ä¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ï¡Ö»þ¸ú¤À¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Â¿ô£²£²£°£°¡ÊÃí¡¦¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Ï£¶£µ£°£°¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤ò¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ£³£°ºÐ¤ÎÃª¶¶¤È£²£¸ºÐ¤Î¸åÆ£¤¬·«¤ê¹¤²¤¿£³£±Ê¬£²£²ÉÃ¤Îº²¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¶õÀÊ¤ÎÌÜÎ©¤ÄÎ¾¹ñ¤Ë³Î¤«¤ÊÇ®¤òÀ¸¤ó¤À¡£¡Ö´ñÀ×Åª¤Ê´¿À¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢£²£²£°£°¤ÎÀ¼ÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡ÊÃª¶¶¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ²¶¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¼«Éé¤¬²¶¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê¸åÆ£¡Ë¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò°Å¹õ»þÂå¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ßºÆ¤Ó¶ì¶¤Ë´Ù¤ê¡¢º£Ç¯¤Î£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤ÏÍâ£µÆüÂç²ñ¤È¤Î£²ÆüÏ¢Â³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£²Ëü£´£±£°£·¿Í¤ÈºòÇ¯¤ÎÆ°°÷¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÃª¶¶¤Ï¡Ö¤â¤¦£±²óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡Ê¤¤¤¤¿¤¤¡Ë¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ãª¶¶ vs ¸åÆ£¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¶öÁ³¤Ê¤Î¤«É¬Á³¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ËÍ¤â°ÕÌ£¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Ë¿â¤ì¤³¤á¤Æ¤¤¤¿°Å±À¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿£²¿Í¤¬¡¢Ìó£±£·Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£·è¤·¤Æ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ë¿»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬ÂÎÎÏ¡¢µ»½Ñ¡¢Àº¿ÀÎÏ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»þ¤Ëà¿Í´ÖÎÏá¤ò¤âÌä¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤àÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥×¥í¥ì¥¹Ã´Åö¡¦²¬ËÜÍ¤²ð¡Ë