¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡õ¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤é¡¢¹ë²Ú¤ËÃå¾þ¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¡ã±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ä
¡¡Âè78²ó±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤ä¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤é¥»¥ì¥Ö¤¬Íè¾ì¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥·¥«¥ë¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥»¥ì¡¼¥Ê
¡¡¡Ø¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ù¤ÇËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¥·¡¼¥º¥óÂçÃíÌÜ¤Î¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤Ï¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥Ñ¥ì¥ê¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¤È¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥·¥¢¡¼¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Sabina Bilenko¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤½¤¦¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤È¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤Ï¡¢Â·¤Ã¤Æ¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î³°¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤äÂ¾¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ë¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¡¢Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¥ó¥À¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¥·¥ó¥·¥¢¤â°ú¤Â³¤¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥¤¥ë¤òÅ»¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Ç¥¥ã¥ê¥¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡£De Beers¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¥À¥á²¡¤·¤Îµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥¢¡¼¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥Ê¥ó¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥É¥ì¥¹¤Ë¥·¥ë¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¤òÅ»¤¤¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥Ã¥×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÌ¥¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Ô¥¿¡¦¥Ë¥ç¥ó¥´¤È¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡£¥ë¥Ô¥¿¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÅÔ²ñÅª¤Ê°õ¾Ý¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¤Ï¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÁõ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¤È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢¸«»ö¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢J.Crew¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÅ»¤¤¡¢Îø¿Í¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÈÍè¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Ç¼ø¾Þ¼°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¬¥ê¥¢¡¼¥Î¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿Îø¿Í¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤È¥«¥é¡¼¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖErin Walsh¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷erinwalshstyle¡Ë
¡ÖCamila Cabello¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷camila_cabello¡Ë
¡ÖMimi Cuttrell¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mimicuttrell¡Ë
¡ÖCynthia Erivo¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷cynthiaerivo¡Ë
¡ÖDemi Moore¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷demimoore¡Ë
¡Ödanielle goldberg¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷daniellegoldberg¡Ë
¡ÖChristian Wood¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷Christian Wood¡Ë
¡ÖJ.Crew¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷jcrew¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥·¥«¥ë¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥»¥ì¡¼¥Ê
¡¡¡Ø¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ù¤ÇËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¥·¡¼¥º¥óÂçÃíÌÜ¤Î¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤Ï¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥Ñ¥ì¥ê¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¤È¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥·¥¢¡¼¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Sabina Bilenko¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤½¤¦¡£
¡¡¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Ç¥¥ã¥ê¥¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡£De Beers¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¥À¥á²¡¤·¤Îµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥¢¡¼¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥Ê¥ó¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥É¥ì¥¹¤Ë¥·¥ë¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¤òÅ»¤¤¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥Ã¥×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÌ¥¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Ô¥¿¡¦¥Ë¥ç¥ó¥´¤È¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡£¥ë¥Ô¥¿¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÅÔ²ñÅª¤Ê°õ¾Ý¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¤Ï¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÁõ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¤È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢¸«»ö¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢J.Crew¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÅ»¤¤¡¢Îø¿Í¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÈÍè¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Ç¼ø¾Þ¼°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¬¥ê¥¢¡¼¥Î¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿Îø¿Í¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤È¥«¥é¡¼¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖErin Walsh¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷erinwalshstyle¡Ë
¡ÖCamila Cabello¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷camila_cabello¡Ë
¡ÖMimi Cuttrell¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mimicuttrell¡Ë
¡ÖCynthia Erivo¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷cynthiaerivo¡Ë
¡ÖDemi Moore¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷demimoore¡Ë
¡Ödanielle goldberg¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷daniellegoldberg¡Ë
¡ÖChristian Wood¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷Christian Wood¡Ë
¡ÖJ.Crew¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷jcrew¡Ë