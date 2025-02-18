¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡õã·Æ£ÈôÄ»¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¡Ù½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹³«ºÅ·èÄê¡¡ÈÖÁÈ±ï¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤È¡ÈÌ´¤Î¶¥±é¡É
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¡Ù¤¬¡¢½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¥«¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüÄø¤Ï6·î23¡¦24Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¡¦Ë½§PIT¡£¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÇS¡Ë¤Èã·Æ£ÈôÄ»¤¬¼çºÅ¼Ô¤òÌ³¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä2¿Í¤¬Ç®Ë¾¤¹¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¡ÈÌ´¤Î¶¥±é¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡õã·Æ£ÈôÄ»¡¢ÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ë²Ú¥Ð¥ó¥É¶¦±é
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç²»³Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡È²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡É¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï½ç¼¡¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½Í½Äê¤Ç¡¢MC¤Î2¿Í¤â¥È¡¼¥¯¤ä³Ú´ï±éÁÕ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Æ¥ìÄ«¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢3·î4Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÈÖÁÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈMC¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÇS¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ò´§¤Ë¤·¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÈÖÁÈ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¹ë²Ú¤Ç¤¹¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ï¥Þ(¥Ï¥Þ)¥¹¥«(ÈôÄ»)2¿Í¤â²»³ÚÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡¢¡¢¡¢¡£
²ñ¾ì¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ã·Æ£ÈôÄ»
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¬¥Á¤Î²»³Ú¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï²»³Ú¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡¦ÆüÄø¡§
¡¡¡ÎDay 1¡Ï6·î23Æü¡Ê·î¡Ë ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
¡¡¡ÎDay 2¡Ï6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
¡¦²ñ¾ì¡§Ë½§PIT¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6ÃúÌÜ1-23¡Ë
¡¦½Ð±é¡§¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÇS¡Ë¡¢ã·Æ£ÈôÄ» ¤Û¤«¡Ê¥²¥¹¥È¤Ï½ç¼¡È¯É½¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡õã·Æ£ÈôÄ»¡¢ÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ë²Ú¥Ð¥ó¥É¶¦±é
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç²»³Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡È²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡É¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï½ç¼¡¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½Í½Äê¤Ç¡¢MC¤Î2¿Í¤â¥È¡¼¥¯¤ä³Ú´ï±éÁÕ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈMC¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÇS¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ò´§¤Ë¤·¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÈÖÁÈ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¹ë²Ú¤Ç¤¹¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ï¥Þ(¥Ï¥Þ)¥¹¥«(ÈôÄ»)2¿Í¤â²»³ÚÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡¢¡¢¡¢¡£
²ñ¾ì¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ã·Æ£ÈôÄ»
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¬¥Á¤Î²»³Ú¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï²»³Ú¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡¦ÆüÄø¡§
¡¡¡ÎDay 1¡Ï6·î23Æü¡Ê·î¡Ë ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
¡¡¡ÎDay 2¡Ï6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
¡¦²ñ¾ì¡§Ë½§PIT¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6ÃúÌÜ1-23¡Ë
¡¦½Ð±é¡§¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÇS¡Ë¡¢ã·Æ£ÈôÄ» ¤Û¤«¡Ê¥²¥¹¥È¤Ï½ç¼¡È¯É½¡Ë