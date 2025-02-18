¡Ö¥³¥ß¥å¾ã¡¦±¢¥¥ã¡¦ÈîËþÂÎ·¿¡×¾®5¤Ç¥²¥¤¤ò¼«Ç§¤·¤¿ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¡×¤ò±é¤¸¤¿ËÜ²»
42ºÐ¤Ç¥Õ¥êー¤Î½÷Áõ²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤Ï¥³¥ß¥å¾ã¡¢±¢¥¥ã¤ÇÈîËþÂÎ·¿¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç¥²¥¤¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿¼«¸ÊËÉ±Òºö¤¬¡ÖÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¡×¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Çー¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤Ç¤¹¤«¡©¡×½÷Áõ²È¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê°áÁõ¤Î¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó ¤Û¤«¡ÊÁ´14Ëç¡Ë
¾®3¤«¤é¤Ï¿·Ê¹¤ò°¦ÆÉ¤·¡¢¶½Ì£¤Ï³ô²Á¤È¥×¥íÌîµå
¨¡¨¡ ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë½÷Áõ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¶âÍ»¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥çー¥¬ー¥ë¤ä¥²¥¤¥Ðー¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÆóÂ¤ÎÁððÞ¤ò¤Ï¤¡¢42ºÐ¤Ç¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î½÷Áõ²È¤ËÅ¾¿È¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡¢ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡£¤ª¶â¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤âÂ¿¤¤¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¿·Ê¹¤Î³ô¼°Íó¤ò½ÏÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§10Âå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥³¥ß¥å¾ã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¿È¶á¤ÊÆÉ¤ßÊª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤ò¤¢¤Þ¤ê¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è¤Ï»Ð¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤ä¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¡Ù¤òÆÉ¤àÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¿·Ê¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÇÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤¬¡¢³ô²Á¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢Æü¡¹¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆËèÆü¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤³¤Î³ôÇã¤¨¤Ð¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ó¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§¤â¤È¤â¤È¿ÆÂ²¤¬¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²È·Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ë¶½Ì£¿¼¡¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤Î¿Æ¤Ï»ä¤ò¤¢¤Þ¤ê»Ò¤É¤â°·¤¤¤»¤º¡¢¤ª¶â¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥×¥íÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÌÌ¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÌîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§¤¤¤¨¡¢ÈîËþ»ù¤Ç±¿Æ°¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÃË»Ò¤È¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ð¤¬2¿Í¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÃË»Ò¤¬½÷»Ò¤È¤Ù¤Ã¤¿¤êÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÏÃÂê¤¬ÃË»Ò¤È¤ÎÍ£°ì¤ÎÀÜÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éµåÃÄ¤äÁª¼ê¤Î¤ª¶â»ö¾ð¡£ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤µåÃÄ¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£Áª¼ê¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÂÇÎ¨¤ä¾¡Î¨¡¢¥Ûー¥à¥é¥ó¿ô¤ä´ÑµÒ¿ô¤Ê¤É¤Î¿ô»ú¤ä¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ä°ÜÀÒ¤Ê¤É¤Î¤ª¶â¤¬¤é¤ß¤ÎÏÃÂê¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÁª¼ê¤ÎÇ¯ËÀ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤â¿ô»ú¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤¤¤¤¶µºà¤¬¥×¥íÌîµå¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¨¡¨¡ ÌÜ¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤¬¥¹¥´¥¤¡Ä¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤ò¸«¤ë¤Î¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®6¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¥ïー¥¹¥È3¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¥ä¥ó¥ー¤¬½¸¤Þ¤ë³Ø¹»¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡£¹²¤Æ¤ÆÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¼ºÇÔ¡£¤»¤á¤Æ¡¢ÈîËþ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¾®6¤ÎÅß¤ËµÞ·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©¤ß¡¢ÈîËþ»ù¤«¤é¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤µ¤ó¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É
¨¡¨¡ 80Ç¯Âå¤Ï¡ØÀÑÌÚ¤¯¤º¤·¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Î®¹Ô¤ê¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬¹»ÆâË½ÎÏ¤Ç¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ç³Ú¤·¤¤Ãæ³ØÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¾ã¤Ç±¢¥¥ã¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂÎ°é¤Î»þ´Ö¤ËÅ¾¤ó¤Ç¼ê¤òÊ£»¨¹üÀÞ¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Á¤Ð¤óÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿»Ò¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«²Î¤Ã¤Æ¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤ê¡£Ãæ2¤«¤é¤ÏÀ¸ÅÌ²ñÌò°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ°é¤Á¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ëÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤º¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«É÷ÊÑ¤ê¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤»Ò¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ï¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ìÊý¡¢¹â¹»¡Ê½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹â¹»¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¼¥í¤«¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤ò»Ï¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¥³¥ß¥å¾ã¤Ç¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1³Ø´ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤È¤â¸ý¤òÊ¹¤«¤º¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¹â¹»¤Ç¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£¤Ê¤ó¤À¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï½÷À¤Ã¤Ý¤µ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾®³Ø5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤éÍè¤¿Å¾¹»À¸¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤Ë¶»¤¬¤È¤¤á¤¡¢¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ç§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤ÆµÞ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÈîËþ»ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ²¿¿Í¤«¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç¤â¤½¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È»×¤¤Â³¤±¡¢±ó¤¯¤ÎÁë¤«¤é¤³¤Ã¤½¤êÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó»×¤¤¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡£
¨¡¨¡ »×½Õ´ü¤Ë¤Ï³ëÆ£¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Åö»þ¡¢¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÆ±À°¦¤ÏÊÑÂÖ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ»áÊ±¤¹¤ë¡ÖÊÝÌÓÈøÅÄÊÝÌÓÃË¡×¤Î¥®¥ã¥°¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Î¥®¥ã¥°¤ÏÁ´Á³·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡Ö±£¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼þ¤ê¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤â¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿ºö¤¬¡ÖÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¡×¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¡Ä¤Ç¤¹¤«¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§Îø°¦¤Ê¤ó¤Æ»ä¡¢´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÅÀº¤µ¤ó¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¼«¸ÊËÉ±Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¡¢Æ±À°¦¤¬ÊÑÂÖ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£³ä¤ÈÍ¥ÅùÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÉÝ¤µ¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ê¹¤Î¼ÒÀâ¤òÃí°Õ¿¼¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È
¨¡¨¡ ¹â¹»»þÂå¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡§ÆÉ½ñ¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñ¸ì¤ÎÅÀ¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌäÂêÊ¸¤Ë¤è¤¯½Ð¤ëºîÉÊ¤òÆÉ¤â¤¦¤È¸þÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆÉ½ñ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡ØÏ¢Éñ¡Ê¤Ä¤ì¤Þ¤¤¡Ë¡Ù¡ØÍðÉñ¡Ê¤ß¤À¤ì¤Þ¤¤¡Ë¡Ù¡Ø²Ú²¬ÀÄ½§¤ÎºÊ¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍµÈº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Ì´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷Î®Ê¸³Ø¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹Ô´Ö¤òÆÉ¤àÎÏ¤ò´Þ¤á¡¢¸ì×ÃÎÏ¤ä¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¤âËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¿·Ê¹¤Î¼ÒÀâ¤òÃí°Õ¿¼¤¯ÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤¬µÞ·ã¤Ë¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À²ñÏÃ¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¤«¤é¤ÎÆÉ½ñ½¬´·¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¡§º£¤Ç¤âÆÉ½ñ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¼«¸ÊÅê»ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤³¤Ç¤â¼«¸ÊËÉ±Òºö¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¡×¥¥ã¥é¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿´¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢º£¤âÂ³¤¯½÷Áõ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
PROFILE¡¡ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡¡
¤Ë¤¯¤Î¤³¤¦¤¸¡¦¤Ë¤¯¤è¡£1975Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë½÷Áõ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Â´¶È¸å¤Ï¶âÍ»¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥·¥ç¥¦¥¬ー¥ë¡¦¥²¥¤¥Ðー¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£42ºÐ¤Ç¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ËÅ¾¿È¡£¡Ö·ÐºÑ°¦¹¥²È¡×¡Ö¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡×¡Ö¥Ë¥åー¥ì¥Ç¥£¡×¤Î¸ª½ñ¤ò¤â¤Ä¡£Ãø½ñ¡Ø¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Î¤ªºîË¡¡¡¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö40¤Î¥Þ¥Íー¥×¥é¥ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡ËÀä»¿ÈÎÇäÃæ¡£¥«¥»¥Ã¥È¥¬ー¥ë³Ú¶Ê¡Öéçµ¤Ï°¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹Ãæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Èø±Ñ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è