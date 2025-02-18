ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂ¿¤¤»³Åì¾Ê¡¢ÃºÁÇÈÎÇäÎÌ¤¬Îß·×1²¯3300Ëü¥È¥ó¤Ë¡½Ãæ¹ñ
»³Åì¾ÊÀ¸ÂÖ´Ä¶Ä£¤Î½ùËÜÎ¼¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥Ù¥ó¥ê¥¢¥ó¡Ë¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï»³Åì¾ÊÀ¯ÉÜ¤Î11Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤ª¤è¤ÓÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂ¿¤¤»³Åì¾Ê¤Ç¤Ï2024Ç¯Ëö¸½ºß¡¢·×323¤Î¼çÍ×ÇÓ½Ð»ö¶È¼Ô¤¬Á´¹ñÃºÁÇ»Ô¾ì¤Î¼è°ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃºÁÇÇÓ½ÐÏÈ¤ÎÎß·×¹ØÆþÎÌ¤Ï1²¯100Ëü¥È¥ó¡¢¼è°ú³Û¤Ï58²¯3200Ëü¸µ¡ÊÌó6²¯4000Ëü±ß¡Ë¡£Îß·×ÈÎÇäÎÌ¤Ï1²¯3300Ëü¥È¥ó¡¢¼è°ú³Û¤Ï84²¯7200Ëü¸µ¡ÊÌó1694²¯4000Ëü±ß¡Ë¡£¼è°úÎÌ¤È¼è°ú³Û¤Ï¶¦¤ËÃæ¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ÃºÁÇºï¸º¤òÃæ³Ë²ÝÂê¤Ë¿ø¤¨¡¢»³Åì¾Ê¤Ï¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¡ÖÆóÂ¿¡×¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤¬Â¿¤¤¡¦ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤¬Â¿¤¤¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃºÁÇÇÓ½Ðºï¸º¡¦ÂåÂØ¤ò³×¿·Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ï24Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÎß·×100·ï¤Î¡ÖÆóÂ¿¡×·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿³ºº¤·¡¢ºï¸º¡¦ÂåÂØÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤êÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤òÌó1000Ëü¥È¥óºï¸º¤·¤¿¡£
»³Åì¾Ê¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅçÖÙ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¡¦¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ñºÝ¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤ÎÀßÎ©¤òÄó°Æ¤·¡¢¡ÖÄ¹Åç¹ñºÝ¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ±ìÂæ»Ô¤ÎÍû¶âÞ¹¡Ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥ó¥¿¥ª¡ËÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Åç¹ñºÝ¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î·úÀß¤ÏÁ´°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÖÎ¾´ÉÍý¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¡¢¥¯¥ê¡¼¥óÃÈË¼¶¡µë¤ÎÂåÂØ¡¢À¸³è¤´¤ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤ª¤è¤Ó±ø¿å½èÍý¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æî»³¥¢¥ë¥ß¶È¤äÆÜ´ÁÉÛ½º¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤Ï¡Ø¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¶¨ÎÏ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎÅê»ñ¡¦»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë